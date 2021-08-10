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Вчені розповіли, як пов'язано плавання і робота мозку з пам'яттю

10 серпня 2021, 05:02

Частина досліджень, присвячених впливу плавання на мозок, провели на щурах, адже вони володіють значним генетичним і анатомічним схожістю з людьми.

Плавання
Вчені розповіли, як пов'язано плавання і робота мозку з пам'яттю / УНІАН

Регулярні заняття плаванням покращують когнітивні функції головного мозку, а також формують в ньому нові нейронні зв'язки. Таке навантаження допомагає відновитися після стресу, повідомляється в статті доктора Сіни Метью - доцента нейробіології з Університету Марді Хардін-Бейлор, повідомляється у виданні The Conversation.

Метью заявила, що плавання є найбільш корисним аеробним навантаженням для мозку і пам'яті. За цим показником воно перевершує пробіжку або їзду на велосипеді. Більшу частину досліджень, присвячених впливу плавання на мозок, провели на щурах, оскільки ці гризуни мають значну генетичну і анатомічну схожість з людьми.

В результаті одного з таких випробувань вчені визнали, що плавання стимулює певні мозкові шляхи. Вони здатні пригнічувати запалення в гіпокампі, а також перешкоджати апоптозу — процесу програмованої загибелі клітин. Плавання також збільшує виживання нейронів і зменшує когнітивні наслідки старіння.

Через тиждень вчені помітили - короткострокова і довгострокова пам'ять щурів покращилася, оскільки вони стали допускати все менше помилок при проходженні лабіринту. В результаті дослідження фахівці припустили, що плавання можна використовувати як спосіб відновлення навчання і пам'яті, пошкоджених через нервово-психічними захворювань у людей.

читайте такожСхуднення і зняття стресу: як плавання впливає на організм

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

здоров'я мозок
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