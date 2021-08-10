Вчені розповіли, як пов'язано плавання і робота мозку з пам'яттю / УНІАН

Регулярні заняття плаванням покращують когнітивні функції головного мозку, а також формують в ньому нові нейронні зв'язки. Таке навантаження допомагає відновитися після стресу, повідомляється в статті доктора Сіни Метью - доцента нейробіології з Університету Марді Хардін-Бейлор, повідомляється у виданні The Conversation.

Метью заявила, що плавання є найбільш корисним аеробним навантаженням для мозку і пам'яті. За цим показником воно перевершує пробіжку або їзду на велосипеді. Більшу частину досліджень, присвячених впливу плавання на мозок, провели на щурах, оскільки ці гризуни мають значну генетичну і анатомічну схожість з людьми.

В результаті одного з таких випробувань вчені визнали, що плавання стимулює певні мозкові шляхи. Вони здатні пригнічувати запалення в гіпокампі, а також перешкоджати апоптозу — процесу програмованої загибелі клітин. Плавання також збільшує виживання нейронів і зменшує когнітивні наслідки старіння.

Через тиждень вчені помітили - короткострокова і довгострокова пам'ять щурів покращилася, оскільки вони стали допускати все менше помилок при проходженні лабіринту. В результаті дослідження фахівці припустили, що плавання можна використовувати як спосіб відновлення навчання і пам'яті, пошкоджених через нервово-психічними захворювань у людей.

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