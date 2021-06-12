Вчені розповіли, які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир

Які пекучі спеції допоможуть спалити вісцеральний жир / Anna Efthymiou / flickr.com

Вчені з США і Канади запропонували варіант позбавлення від вісцерального жиру за допомогою пекучих спецій - імбиру або гострого перцю чилі. Про це повідомляє портал Express.

Спроби позбутися вісцерального жиру - білого жиру черевної порожнини, який накопичується навколо органів, найчастіше зводяться до дієти і відмови від певних видів їжі. Але вчені та експерти в галузі охорони здоров'я радять просто додати в раціон більше імбиру і перцю, щоб прискорити спалювання жиру.

Імбир відомий протизапальними властивостями, а в боротьбі з ожирінням він зменшує окислювальний процес і відчуття голоду. Також імбир прискорює травлення і стабілізує рівень цукру в крові, що теж необхідно для втрати жиру на животі.

У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці США, було проаналізовано вплив споживання імбиру на втрату ваги у людей з надмірною вагою і ожирінням. Виявилося, що споживання імбиру знижує масу тіла, коригує співвідношення талії і стегон, зменшує рівень глюкози в крові натщесерце. Крім того, імбир впливає на термогенез, через який жир автоматично спалюється, а не накопичується.

Дослідники з Університету Лаваля в Канаді кажуть, що речовина капсаїцин, що міститься в Чилі, теж підвищує здатність організму спалювати жир і приборкувати апетит. Воно надає перцю чилі і спецій на його основі (кайенский перець і паприка) характерну гостроту, а також стимулює природний процес, при якому частина їжі негайно перетворюється в тепло.

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