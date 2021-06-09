Вчені розповіли, чи небезпечно для очей вживання кави / УНІАН

Споживання великої кількості кофеїну збільшує ризик глаукоми більш ніж у три рази для людей, які генетично схильні до високого очного тиску (вот). Про це повідомляється в пресрелізі на порталі MedicalXpress.

Небезпеку кави для зору розкрили вчені Медичної школи Ікана при медичному центрі Маунт-Синай (США). Фахівці проаналізували записи про понад 120 тисяч учасників, зібрані в період з 2006 по 2010 роки. Добровольцям, які також надали зразки своєї ДНК, було від 39 до 73 років. Вони заповнили дієтичні анкети, відзначаючи, скільки п'ють напоїв з кофеїном щодня, а також які кофеїновмісні продукти вживають і якими порціями. Дослідники враховували наявність глаукоми в сімейному анамнезі

Однак чверть добровольців, у яких виявили найвищу генетичну схильність до глаукоми, любов до кави і кофеїновмісних продуктів була пов'язана з високим ризиком розвитку вот і глаукоми.

Зокрема, споживання понад 480 міліграмів кави на день (приблизно відповідає чотирьом чашкам кави) сприяло очному тиску на рівні 0,35 міліметра ртутного стовпа. При високому генетичному ризику споживання приблизно трьох чашок кави в день збільшувало ризик глаукоми в 3,9 рази в порівнянні з тими, хто вживав кофеїн в мінімальній кількості або взагалі не вживав.

читайте такожКава проти похмілля: правда про те, чи допомагає він

Нагадаємо, раніше шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем зі здоров'ям.

До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм.

Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.