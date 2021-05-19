Вчені зробили нове відкриття і з'ясували, як довго тримається імунітет до COVID-19

На скільки вистачить імунітету до COVID-19 / Фото Reuters

Антитіла до коронавірусу можуть зберігатися в організмі людини аж до 13 місяців після того, як людина перехворіла на COVID-19.

Як свідчать дані дослідження, проведеного співробітниками Страсбурзького університетського госпіталю, вони значно знижують ймовірність повторного зараження протягом цього періоду.

Медпрацівники проаналізували взаємодію антигенів коронавірусу з антитілами в сироватці крові співробітників медичного закладу. Відзначається, що вони перенесли хворобу в легкій формі.

Всього в дослідженні взяли участь 1309 медпрацівників, а сам процес спостережень і аналізу даних зайняв 422 дні.

Автори відзначили, що вакцинація проти COVID-19 зміцнює імунітет до вірусу незалежно від рівня антитіл в крові до щеплення, препарату, яким вона була зроблена, і кількості доз.

читайте такожВчені створили першу дієву схему лікування коронавірусу

"Наше дослідження демонструє довгострокове збереження антитіл, які можуть захистити від повторного зараження. Значно збільшуючи титри перехресно нейтралізуючих антитіл, одноразова вакцинація підсилює захист від мутацій", - сказано в повідомленні.

читайте такожЛікар розповів, коли Україна подолає епідемію коронавірусу

Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред: