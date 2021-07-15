Вчені зробили нове відкриття в дослідженні важкої хвороби

Хвороба Альцгеймера / Audie Dewey / flickr.com

Здійснено нове відкриття в дослідженні хвороби Альцгеймера. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalXpress. Група вчених з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі визначила потенційні нові цілі лікування смертельно небезпечного недоумства.

Потенційними мішенями для лікарських препаратів є різні білки, що призводять до накопичення амілоїдних бляшок в головному мозку і сприяють виникненню проблем з пам'яттю і мисленням, які є відмітною ознакою хвороби Альцгеймера.

За словами дослідників, 15 існуючих ліків, які потенційно підходять для лікування, вже були схвалені Управлінням з контролю за продуктами і ліками (FDA) для інших цілей. І це дає можливість швидше почати клінічні випробування.

Вчені зосередилися на рівні білків, потенційно пов'язаних із захворюванням, в головному мозку, спинномозковій рідині та плазмі крові людей з хворобою Альцгеймера та без неї (всього у 1537 осіб у США). У спинномозковій рідині випробовуваних було виявлено 274 білка, пов'язаних із захворюванням, 127 — в плазмі крові і 32 — в тканині мозку.

Фахівці також з'ясували, що ген APOE, наприклад, змінює рівні декількох білків в тканинах мозку і спинномозкової рідини. Також фахівці спостерігали зміни в білках, пов'язаних з іншим геном TREM2, який нещодавно був пов'язаний з ризиком хвороби Альцгеймера.

Реклама

читайте такожСимптоми Альцгеймера: то як ви спите, може вказувати на захворювання

Нагадаємо, раніше нове дослідження показало, що регулярне вживання білого рису безпосередньо пов'язане з підвищенням рівня цукру в крові.

Виявилося, що вживання білого рису значно збільшує ризик розвитку цукрового діабету - оскільки в процесі подрібнення і полірування рису пропадає значна частина поживних речовин (в першу чергу Вітамін B).