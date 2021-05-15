Вчені встановили, чи є побічні ефекти при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer

Побічні ефекти при змішуванні вакцин AstraZeneca і Pfizer / УНІАН

Вчені з Оксфордського університету (Великобританія) попередили про можливість виникнення більшої кількості побічних ефектів після змішування вакцин від COVID-19 виробництва компаній AstraZeneca і Pfizer. Результати дослідження опублікувало видання Insider.

Випробування проводилися на учасниках старше 50 років, вакцини вводилися з інтервалом в чотири тижні. Було виявлено, що легкі та помірні реакції на вакцину, такі як стомлюваність і головний біль, спостерігалися набагато частіше, коли вводилися дві різні вакцини, ніж коли людина два рази прищеплювався однієї.

Описуючи результати, автор дослідження, професор Меттью Снейп розповів репортерам, що побічні ефекти "більш-менш схожі на ті ж реакції, які ми спостерігаємо при стандартних ситуаціях, просто вони виникають частіше". За словами Снейпа, симптоми, хоча і неприємні, але не становлять небезпеки.

З важливих наслідків виділили підвищену ймовірність сильної втоми-досить серйозною, щоб звернутися за допомогою до фахівця. Вона була виявлена приблизно у 10 відсотків учасників при змішуванні доз вакцини в порівнянні з приблизно 3 відсотками в іншої групи випробовуваних.

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