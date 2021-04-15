Вчені з'ясували, чим корисна для чоловіків жирна їжа / flickr.com/Bethany_Adam

Вчені вустерського університету (Великобританія) з'ясували, що дієти з низьким вмістом жирів зменшують рівень тестостерону у чоловіків. А це посилює ризик серцево-судинних захворювань, діабету і хвороби Альцгеймера. Результати дослідження опубліковані в статті, яка опублікована в Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology.

Дослідники провели систематичний огляд наукових робіт за участю, в цілому, 206 осіб. Чоловіки спершу дотримувалися дієти з високим вмістом жирів (40 відсотків), а потім їх перевели на їжу з 20%-ним вмістом жиру. Виявилося, що рівень тестостерону знизився в середньому на 10-15%. Особливо погані в цьому відношенні були вегетаріанські дієти, які викликали зниження рівня тестостерону до 26%.

Як повідомляють вчені, високе споживання мононенасичених жирів, які містяться в оливковій олії, авокадо і горіхах, може серйозно підвищити вироблення тестостерону. Однак поліненасичені жири омега-6 (з рослинних олій), можуть при окисленні викликати пошкодження клітин, які виробляють тестостерон.

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