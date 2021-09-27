Вчені з'ясували, що в організмі маленької дитини в 13 разів більше мікропластика, ніж у дорослого

Мікрочастинки пластику є в пакетованому чаї і кухонній солі - вчені / Reuters

Американські вчені з'ясували, що вміст дрібних частинок пластику в організмі однорічних дітей в 13 разів перевищує показники наявності мікропластика у дорослих. Аналіз калу показав, що діти отримують 83 тисячі нанограм ПЕТ на день на кілограм маси, а дорослі – 5 800. На думку дослідників, мікропластик до шлунку дітей потрапляє через пляшечки для годування.

Згідно з даними дослідження, яке опублікували в Environmental Science & Technology Letters, американські вчені на чолі з Курунзахаламом Кеннаном з Університету Нью-Йорка порівняли кількість мікропластика в організмі дітей і дорослих. Вони вирішили зібрати зразки калу 10 дорослих, 6 однорічних дітей 3 новонароджених. На основі мас-спектрометрії вони встановлювали вміст в калових масах двох видів пластику -поліетилентерефталату і полікарбонату.

З'ясувалося, що вміст ПЕТ в калі дітей в 13 разів більше, ніж у дорослих. В середньому, скупчення ПЕТ в калових зразках дітей склало 36 тисяч нанограм на грам фекалій, у дорослих 2 600. Менш суттєою була різниця в скупченні полікарбонату. Дрібні частинки пластику виявили також у зразках меконію новонароджених, але у вмісті, який менший за поріг кількісного визначення.

Як стверджують вчені, на день діти отримують 83 тисячі нанограм ПЕТ на кілограм маси, а дорослі – 5800.

Як пластик потрапляє до організму дитини

За даними дослідників, дрібні частинки пластику опиняються в організмі маленьких дітей через пляшечки для годування та синтетичних покриттів килимів. Мікропластик з'являється під час руйнування великих його частин, наприклад, це може відбувається при нагріванні. Частинки пластику виявили в калі дітей, пізніше гіпотеза була обгрунтована на практиці під час експерименту з використанням поліпропіленових пляшок.

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Крім того, мікрочастинки пластика можуть бути в косметичних засобах. Вони дуже маленькі, тому абсолютно непомітно потрапляють до організму. У калі людини були виявлені мікрочастинки поліпропілену, ПЕТ, а також інших пластиків.

Вчені знайшли частки мікропластика в плаценті - і в тканинах матері, і в тканинах з боку плода.

Підкреслюється, що потрапляння дрібних частинок пластика може бути небезпечно для здоров'я людини, тому що мікропластик може проникати до кровотоку, викликати запалення тканин і клітинну смерть. Мікропластик також є в багатьох продуктах, серед яких пакетований чай і кухонна сіль.