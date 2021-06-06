Вчені з'ясували, як пов'язані рівень інтелекту і розмір зіниці / Flickr.com / thinglass

У людини розширення зіниць показує не тільки збудження або виснаження, але може бути маркером індивідуальних відмінностей в інтелекті. Про це стверджують фахівці в опублікованому на сторінках журналу Cognition дослідження.

Команда вчених з Технологічного інституту (штат Джорджія) досліджувала зв'язок між розміром зіниць і інтелектом п'ятисот добровольців з Атланти у віці від 18 до 35 років. Волонтерам запропонували пройти тести на мислення, увагу і пам'ять. Виявилося - чим більше зіниці, тим вище інтелект.

Відмінності в початковому розмірі зіниці між тими, хто набрав найвищі і найнижчі бали за тестами на інтелект, можна було побачити неозброєним оком. А пов'язано це може бути з тим, що люди з великими зіницями мають кращий рівень мозкової активності в області, пов'язаної з інтелектом і пам'яттю. Також вчені відзначили негативну залежність між розміром зіниці і віком: у літніх добровольців, як правило, були менші за розміром і більш звужені зіниці.

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