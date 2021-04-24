Вчені з'ясували, яка звичка робить життя коротшим на десятиліття

За новим дослідженням вчених, далеко не всі шкідливі звички вкорочують життя, однаково. Є звички, які палять роки прямо яскравим вогнем і блискавично.
Для того, щоб продовжити життя на термін близько 28 років, слід відмовитися від вживання алкоголю. Такий спосіб назвали після дослідження шведські вчені з Каролінгського інституту, повідомляє спеціалізований портал Express.
Фахівці протягом двох десятиліть спостерігали за здоров'ям залежних від алкоголю жителів Швеції, Данії та Фінляндії. З'ясувалося, що рівень смертності серед людей, що мають згубну звичку, був вище, ніж серед інших. В середньому тривалість їх життя коротшала на 28 років.
Крім того, відзначається, що спиртне навіть в маленьких дозах негативно позначається на здоров'ї внутрішніх органів, а також збільшує ризик виникнення онкологічних, когнітивних, еректильних і репродуктивних розладів.
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