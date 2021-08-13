Учені з'ясували, чому після коронавірусу погіршується пам'ять

У деяких пацієнтів після COVID-19 починає гірше працювати мозок / ua.depositphotos.com

У деяких пацієнтів після коронавірусу проявляються серйозні погіршення в роботі мозку. Зокрема, вони починають страждати від погіршення пам'яті. Вчені пов'язали такі наслідки COVID-19 зі збоєм в роботі імунітету.

Дослідження опублікували в журналі medRxiv. У ньому наголошується, що у пацієнтів, які страждають від довгострокових нейрофізіологічних симптомів COVID-19, був виявлений унікальний набір аномалій в роботі імунітету.

Зокрема, вчені визначили проблеми з пам'яттю, які безпосередньо пов'язані з кількістю молекул-ефекторів, що виробляються їхніми Т-клітинами. Через це у деяких пацієнтів проявляються погіршення в роботі мозку. Одне з них – це делірій, психічний розлад, що протікає із затьмаренням свідомості, порушенням уваги, сприйняття, мислення та емоцій.

читайте також"Вибухівка" в крові: медик пояснив, чому виникає постковідний синдромДелірій характеризується наявністю справжніх, переважно зорових, галюцинацій та ілюзій, і, як наслідок, – вторинним маренням.

Когнітивні (психічні) можливості є вищими функціями мозку. До них відносяться мислення, просторова орієнтація, розуміння, обчислення, навчання, мова, здатність міркувати та інше.

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