Вчені зафіксували ще більш смертоносний штам коронавірусу Дельта плюс / Daniel Foster / flickr.com/

Зафіксована нова мутація штаму коронавірусу: індійський штам Дельта мутував у ще більш заразний і небезпечний "Дельта+".

Дельта плюс виявлений вже у двадцяти пацієнтів в індійському штаті Махараштра, пише Deccan Herald.

У порівнянні зі стандартною Дельтою у нового штаму на дві мутації спайк-білка більше: саме ці сполуки відповідають за проникнення в клітини.

Крім того, при Дельті плюс у людей потенційно знижується активність антитіл.

Коронавірус в Україні та світі: новини

Штам Covid-19 Дельта, вперше виявлений в Індії, зафіксували в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.