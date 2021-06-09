Чи зменшило носіння масок ризик заразитися коронавірусом - відповідь вчених

Чи зменшило носіння масок ризик заразитися коронавірусом / УНІАН

Носіння масок і соціальне дистанціювання зменшує ризик захворювання SARS-CoV-2. Це підтверджують дані опитування, проведеного Міжнародним консорціумом дослідників Axios-Ipsos, повідомляє видання Axios.

Респонденти, які повідомляли, що ніколи не носили маски, мали в два рази більше шансів отримати позитивний результат тесту на COVID-19, ніж ті, хто весь час носили Засоби індивідуального захисту органів дихання. Тільки 11% людей, що користуються масками поза домом, заразилися коронавірусом, а серед тих, хто не носив маски, що заразилися виявилося 23 відсотки.

Ті, хто користувався масками, частіше проходили тестування. 30 відсотків людей, які постійно носили маски, повідомили, що проходили тестування на COVID-19. Ця частка серед тих, хто не завжди одягав маски, використовував їх час від часу або не одягав їх взагалі, склала 23, 20 і 12% відповідно. Це вказує на те, що реальне число заразилися серед людей, які не користуються масками, може бути вище.

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Нагадаємо, раніше фахівець з інфекційних захворювань, директор медичного центру Міжнародного університету Ла-Ріохи Вісенте Соріано виявив, що хвороба COVID-19 протікає в більш легкій формі у пацієнтів, які під час зараження перебували в медичній масці.

Вчені висунули теорію про те, що носіння масок збільшує шанси хворіти коронавірусом безсимптомно. Згідно з цією гіпотезою, носіння маски для обличчя фактично знижує дозу інфекції і, отже, вірусне навантаження, що призводить до безсимптомних або легких випадків.