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У 1000 разів більше вірусу у організмі, ніж з SARS-CoV-2: Дельту порівняли з "лісовою пожежею"

5 серпня 2021, 05:28

Штам Дельта заразний, як вітряна віспа, і суттєво більш заразний, ніж застуда або грип, вважають лікарі.

коронавірус
Ризик госпіталізації при зараженні штамом Дельта збільшується вдвічі - вчені / Daniel Foster / flickr.com/

Головною небезпекою нового штаму коронавірусної інфекції лікарі вважають його дуже високу швидкість передачі між людьми. Вони порівнюють її з "лісовою пожежею". Через це збільшується кількість пацієнтів, яких госпіталізують до лікарень з важкою формою COVID-19. Дельта дуже швидко розмножується - штам генерує в організмі в тисячу разів більше вірусу, ніж вихідний коронавірус.

Як повідомляє Reuters, у звітах Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) зазначено, що штам Дельта заразний так само, як і вітряна віспа. Що стосується застуди або грипу, то він набагато більш заразніше цих хвороб. Лікарі вважають, що швидкість поширення вірусу можна порівняти з лісовою пожежею.читайте також"Вакцинуйтеся прямо зараз": у ВООЗ назвали терміни спалаху штаму Дельта в Україні

Згідно з даними досліджень вчених з Шотландії, штам Дельта може негативно вплинути на перебіг захворювання і зробити його більш важким. Ризик госпіталізації збільшується вдвічі.

Китайські вчені вказують, що модифікація вірусу Дельта розмножується набагато швидше, ніж перший варіант коронавірусу. Штам створює в організмі в 1 000 разів більше вірусу, в порівнянні з первинним COVID-19.

Також дослідники вважають, що пацієнти, у яких діагностовано штам Дельта, хворіють швидше. У них іноді можуть бути більш серйозні симптоми, ніж у інших хворих, які проходили лікування раніше. Швидше за все вірус генерується в організмі людини у нещеплених від коронавірусу.

Штам коронавірусу Дельта

Експерти Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC) раніше прийшли до висновку, згідно з яким в окремих випадках навіть ті люди, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, можуть бути переносниками штаму Дельта і наражати на небезпеку дітей, людей зі слабким імунітетом і тих, хто не став робити щеплення.

The Washington post публікувала документ CDC, в якому йшлося про те, що штам коронавірусу Дельта більш заразний, ніж Ебола або перша версія COVID-19 SARS-CoV-2. Експерти радять людям зі слабким імунітетом носити маски навіть у тих місцях, де рівень передачі вірусу потенційно низький. Те саме повинні робити і вакциновані люди при спілкуванні з дітьми, літніми людьми та особами з вразливих груп.

новини США Дельта коронавірус новини
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