У чому секрет вродженого імунітету - відповідь вчених

Які з'єднання активують білковий комплекс, який відповідає за вроджений імунітет. Результати дослідження представників Техаського університету і вчених з Німеччини та Ізраїлю були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як повідомляють вчені, їх відкриття допоможе розробити нові методи лікування аутоімунних захворювань. Вони заявляють, що секрет вродженого імунітету міститься в двох ендогенних (що виробляються всередині організму) молекулах. Це мембранний білок TLR4 і білок MD-2. Раніше механізм їх роботи був не до кінця вивчений.

Дослідники довели, що у ссавців наявність вродженого імунітету залежить від того, якою виявилася перша реакція організму на потрапляння в нього інфекції, тобто наскільки ефективно спрацювали мембранний білок TLR4 і білок MD-2.

