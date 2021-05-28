У магазинах України продають небезпечне вершкове масло: як розпізнати фальсифікат

Згідно всіх стандартів якості, вершкове масло повністю має складатися з молочних жирів / Фото pixaby

Всього за рік ціни на вершкове масло в Україні зросли на третину. При цьому, попри високу вартість, купують українці далеко не якісний продукт. Левова частка масла на ринку – фальсифікат. В молочні жири додають рослинні.

Керівник Центру експертиз Тест Валентин Безрукий пояснив, що чим дорожче оригінальна продукція, тим більше шансів фальсифікату, передає Obozrevatel. Причому визначити фальсифікат вершкового масла вкрай складно.

"Коли рівень фальсифікації 50-90% рослинних жирів, легко визначити, але коли рівень менше 10%, то це зробити складно навіть професіоналам", – пояснив експерт.

Безрукий додав, що влітку з'являється нормальне харчування для корів, тому фальсифікату має ставати менше.

Яким має бути якісне вершкове масло

Згідно закону та всіх стандартів якості, вершкове масло повністю повинно складатися з молочних жирів. Але щоби заощадити, виробники додають в нього суміш рослинних жирів, в результаті з'являються "неправильні молекули" – трансжири. У випадку з маргаринами їх нормалізують, а ось в маслі цей показник в підробках може зашкалювати.

Чим небезпечне підроблене вершкове масло

Траснсжири призводять до хвороб серцево-судинної системи, ожиріння і навіть до онкологічних захворювань.

Керівник відділу тестувань Центру експертиз Тест Ніна Кальдій додала, що до 50-70% вершкового масла є фальсифікатом. За її словами, на ринках, у переходах відсоток фальсифікату вищий. Серед дорогого масла в супермаркетах підробок менше.

Нагадаємо, раніше Главред писав, як вибрати вершкове масло на ринку або в магазині.