УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

8 жовтня 2021, 14:08

Радять робити щеплення вакциною одного виробника. Проте оптимальний варіант – одна й та ж вакцина як для першого, так і для другого щеплення.

Вакцинація
Які COVID-вакцини можна комбінувати / УНІАН

В українському Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою. Втім, вони відзначають, що все ж краще і першу, і другу дозу щеплення робити одним препаратом.

Проте коли це неможливо з різних причин – і сама вакцина недоступна або людина отримала важку реакцію на першу, то комбінувати деякі з них можна. Відповідна інформація з'явилася на сайті відомство.

МОЗ дозволив комбінувати

  • перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
  • перша доза Comirnaty чи Moderna, друга доза – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

У МОЗ наголошують, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва. Саме тому вони є взаємозамінними.

Реклама

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язкової вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Зазначається, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

viber
МОЗ вакцинація від коронавірусу Moderna вакцина AstraZeneca
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Багатоженство в Пакистані та сім'я з 53 дітьми: розкрито подробиці нового випуску Світу навиворітБагатоженство в Пакистані та сім'я з 53 дітьми: розкрито подробиці нового випуску Світу навиворіт Найсмачніший сніданок у світі: готуємо роли з лаваша за 10 хвилинНайсмачніший сніданок у світі: готуємо роли з лаваша за 10 хвилин За три дні до смерті Поляков розповів, як "слугам" в туалеті роздавали "конверти"За три дні до смерті Поляков розповів, як "слугам" в туалеті роздавали "конверти" Перетворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку медуПеретворюється на отруту: фахівець розповіла про підступну небезпеку меду Слуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовгоСлуги народу пішли на компроміс із совістю, але ненадовго

Останні новини

12:56

У моді дивовижні штани неземної краси в стилі 30-х, які залишила світу велика Шанель

12:37

Зламана ключиця і розбита нога: у Львові на жінку в парку впав шматок двометрового паркану Відео

12:25

"Тіни дуже не вистачає": українці просять Горбунова повернути Кароль в "Танці з зірками"

12:21

"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ з передової жорстко звернулися до Киви через привітання Путіна Відео

11:48

У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція Відео

Реклама
11:43

Під Львовом у нічній бійці вбили бізнесмена, ще один чоловік помер у лікарні Відео

11:37

Підлітки підпалили чоловіка на Херсонщині: від отриманих травм він помер

11:30

Місячний календар стрижок і процедур краси на тиждень 11-17 жовтня: вдалі дні

10:57

Гірше, ніж навесні: лікар спрогнозувала, як розвиватиметься епідемія СOVID-19 восени Відео

10:55

"Можуть не пустити до країни": українців попередили про терміни дії COVID-сертифікатів

10:22

У Мінцсоцполітики уточнили, кому не дадуть субсидію в 2021 році

09:42

"Везіть в морг": у Вінницькій області фельдшер швидкої відмовилася госпіталізувати живого чоловіка Відео

09:28

Нічні морози посиляться: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідні

09:01

Гороскоп на 9 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: небезпека на дорозі або фінансовий успіх Відео

08:34

У Рівненській області в один день померло подружжя лікарів

08:23

Коронавірус в Україні 9 жовтня: за добу виявили 15,9 тис. хворих на COVID-19

07:58

В Ісландії припинили прищеплювати людей вакциною від коронавірусу Moderna через побічний ефект Відео

07:50

Скелети з шафи Цукерберга Погляд

07:20

"Возили гроші у валізах до терористів": Баканов розкрив деталі справи про контрабанду вугілля з ОРДЛО Відео

07:10

Планам Путіна не судилося збутися: астролог розповів, що буде з Північним потоком-2

Реклама
06:30

Чому Лукашенку не варто боятися трибуналу Погляд

06:10

Прикмети на 9 жовтня: що не можна робити на Іоанна Богослова і як уберегти сім'ю Відео

05:28

Сніговий Армагеддон і крижаний прогноз: синоптики попередили про рекордні морози взимку Відео

05:02

"Для повного щастя": Влад Яма з дружиною зізналися, на яку мрію їм не вистачає грошей

04:48

Доктор Комаровський розповів, як знизити ризик інсульту після 30-річчя Відео

04:15

Чи небезпечна вакцина проти COVID-19 для здоров'я: інфекціоніст оцінив ризики Відео

03:50

Любовний гороскоп на тиждень 11-17 жовтня: доленосна зустріч, неприємна таємниця або розставання Відео

03:02

Руйнуємо міфи: добірка "шкідливих" продуктів, які насправді корисні

02:40

День ріелтора в Україні: прикольні привітання і милі картинки до свята

02:16

Пішов із життя відомий український айтішник

01:45

Чи потрібно вакцинуватися від коронавірусу "сердечникам": відповідь лікаря

01:18

Які харчові звички загрожують хворобами серця-відповідь вчених

00:51

Загроза розпаду фракції Зеленського: експерт пояснив сценарій Банкової із заміною Разумкова Відео

08 жовтня, п'ятниця
23:55

Арахамія розповів, як покарають Третьякову за скандальне висловлювання Відео

23:31

У світі знову "лягли" популярні соцмережі: в чому причина

23:01

Генпрокурор пояснила, чому Медведчука не відправили за грати Відео

22:15

Ви знаєте, у кого є шанс отримати субсидію розміром у 10 тисяч гривень

21:49

Турборежим Стефанчука і кар'єра збитого льотчика: що буде з Радою після заміни спікера Разумкова

21:46

Атака потужного циклону: Україну накриють затяжні дощі - синоптик Відео

21:28

Велика кривава різанина - рецензія на фільм Веном 2: Карнаж Відео

Реклама
21:22

Вбивця дівчинки залишився на волі, батьки просили його "суворо не карати" Відео

20:57

Смерть нардепа Полякова: у поліції показали нові кадри з місця трагедії Відео

20:42

Побита в поїзді ведуча обурюється через рішення суду щодо компенсації Відео

20:22

Вугільна схема Медведчука: Баканов розповів, чого не вистачає для підозри Порошенку Відео

20:11

Як не захворіти на грип та ГРВІ: у Міндзраві дали дієві поради

19:39

Найсмачніший сніданок у світі: готуємо роли з лаваша за 10 хвилин Відео

19:37

Поліція провела слідчі дії в ресторані, де перед смертю вечеряв Поляков Відео

19:36

Обов'язкову вакцинацію від COVID-19 запровадять для листонош і соцпрацівників - Радуцький Відео

19:34

Тиха коронавірусна катастрофа в ОРДЛО Погляд

19:21

"Наташа, я все бачила!": Оля Полякова розповіла, як Наталя Могилевська клеїлася до її чоловіка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти