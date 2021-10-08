У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

Радять робити щеплення вакциною одного виробника. Проте оптимальний варіант – одна й та ж вакцина як для першого, так і для другого щеплення.
В українському Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою. Втім, вони відзначають, що все ж краще і першу, і другу дозу щеплення робити одним препаратом.
Проте коли це неможливо з різних причин – і сама вакцина недоступна або людина отримала важку реакцію на першу, то комбінувати деякі з них можна. Відповідна інформація з'явилася на сайті відомство.
МОЗ дозволив комбінувати
- перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;
- перша доза Comirnaty чи Moderna, друга доза – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.
У МОЗ наголошують, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва. Саме тому вони є взаємозамінними.
Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язкової вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
Зазначається, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.