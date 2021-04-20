У Новій Зеландії хочуть повністю заборонити куріння / Фото REUTERS

У Новій Зеландії мають намір заборонити куріння для наступного покоління і наблизити країну до повної заборони куріння у 2025 році.

Куріння є причиною кожної четвертої смерті від раку в Новій Зеландії, а орієнтовно півмільйона новозеландців курять щодня. Особливо ця проблема розвинена серед маорі - корінного населення країни. Рак є головною причиною смерті жінок-маорі та другою за важливістю причиною смерті чоловіків-маорі. Через це в країні все активніше намагаються боротися зі згубною звичкою, повідомляє The Guardian.

Так, у Новій Зеландії планують поступово підвищувати дозволений законом вік для куріння. З часом ця норма може розростися до заборони на продаж сигарет і тютюнових виробів особам, які народилися після 2004 року. Також новозеландський уряд розглядає пропозицію про значне зниження рівня нікотину, дозволеного в тютюнових виробах, встановлення мінімальної ціни на тютюн й обмеження точок продажу тютюну та сигарет.

Усі ці пропозиції були схвалені низкою організацій громадської охорони здоров'я.

"Тютюн - найшкідливіший споживчий продукт в історії, і від нього треба відмовитися", — говорить виконавчий директор товариства боротьби з раком Люсі Елвуд.

Вона зазначила, що кількість роздрібних торговців тютюном була в чотири рази більше у громадах з низькими доходами, де рівень куріння був вище.

Але в амбітного плану новозеландців є й свої критики всередині країни. Вони вказують на можливе банкрутство невеликих магазинів, а також ймовірне збільшення чорного ринку тютюну. Уряд визнав наявність цих небезпек і планує й далі планувати, як боротися з контрабандою.

Зниження кількості нікотину в тютюні також критикується деякими представниками правої політичної партії ACT New Zealand, які стверджують, що таким чином бідні верстви населення витрачатимуть ще більше грошей на сигарети.

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