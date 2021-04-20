У Слузі народу попередили українців про четверту хвилю COVID-19

Коронавірус в Україні / Фото Reuters

Українцям потрібно приготуватися до четвертої хвилі COVID-19, яка може стартувати вже восени і стати потужнішою за всі попередні три ‒ через поширення нових штамів коронавірусу. Про це заявив керівник медичного комітету українського парламенту (фракція Слуга народу) Михайло Радуцький в Facebook.

"Ще не закінчилася третя хвиля коронавірусної хвороби, а нам вже потрібно готуватися до четвертої. Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени", - заявив він.

Радуцький каже, що прогноз українських вчених виглядає так - четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу COVID-19.

"В Індії нещодавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим "британського" і "південноафриканського"", ‒ зазначив депутат.

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