У Слузі народу попередили українців про четверту хвилю COVID-19

Керівник медичного комітету Ради (фракція Слуга народу) Михайло Радуцький озвучив достатньою мірою песимістичний прогноз щодо COVID-19 в Україні.
Українцям потрібно приготуватися до четвертої хвилі COVID-19, яка може стартувати вже восени і стати потужнішою за всі попередні три ‒ через поширення нових штамів коронавірусу. Про це заявив керівник медичного комітету українського парламенту (фракція Слуга народу) Михайло Радуцький в Facebook.
"Ще не закінчилася третя хвиля коронавірусної хвороби, а нам вже потрібно готуватися до четвертої. Традиційно сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени", - заявив він.
Радуцький каже, що прогноз українських вчених виглядає так - четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу COVID-19.
"В Індії нещодавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим "британського" і "південноафриканського"", ‒ зазначив депутат.
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Коронавірус в Україні - про що повідомлялося раніше:
- 23 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про те, що Україна увійшла в третю хвилю пандемії коронавірусу і зазначив, що однією з причин погіршення ситуації в країні є британський штам.
- 2 квітня стало відомо, що у двох областях України лабораторно підтвердили Південноафриканський штам коронавірусу. При цьому Британський штам виявили у всіх областях.
- 19 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік третьої хвилі коронавірусу. За його словами, в майбутньому країні загрожує новий штам COVID-19 - так звана подвійна мутація.