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У США виявили новий спосіб, який "вбиває" рак молочної залози

26 липня 2021, 20:04

Активність ErSO залежить від білка, відомого як рецептор естрогену, він присутній в більшості пухлин грудей.

Лікування раку
Вчені зробили прорив у лікуванні раку грудей / ua.depositphotos.com

Американські вчені зі штату Іллінойс зробили сенсаційне відкриття-їм вдалося виявити новий спосіб боротьби з рак молочної залози. З його допомогою, вони змогли знищити 95-100% ракових клітин у мишей, а також метастази в мозок, кістки, печінку і легені, повідомляє прес-служба Університету.

Їх ліки, котрі отримали назву ErSO, можуть зменшити навіть великі пухлини до незначних розмірів.

"Навіть якщо кілька ракових клітин виживуть і дозволять пухлинам знову вирости за кілька місяців, нові пухлини будуть чутливі до Ерсо. Вражаюче, що ліки викликало швидке руйнування метастазів в легенях, кістках і печінці, а також різке скорочення метастазів в мозок, оскільки пухлини, що поширилися в Інші частини тіла, є найбільш частою причиною смерті після появи раку грудей", - заявив один з учених Девід Шапіро.

Активність ErSO залежить від білка, відомого як рецептор естрогену, він присутній у більшості пухлин грудей. Коли ліки зв'язується з рецептором естогену, він активує клітинний механізм, який готує ракову клітину до швидкого зростання. Це призводить до того, що такі клітини переходять в гіперрежим, перезавантажувалися і самоліквідувалися. Відбувалося це навіть у великих пухлинах.

Вчені вели розробку препарату ще з 2014 року, але перші його версії виходили дуже токсичними. Дослідники відзначають, що перевести ракові клітини в "смертельний режим" за допомогою їхніх ліків дуже просто, оскільки вони активують механізми, які вже присутні в самій клітині.

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На частку естроген-рецептор-позитивного раку молочної залози припадає приблизно 75% всіх випадків. Це означає, що створені ними ліки здатні допомогти більшості жінок, які страждають від цього захворювання. Вони також відзначають, що у препарату немає будь-яких серйозних побічних ефектів. У всякому разі, у мишей вони не спостерігалися.

Надалі вчені мають намір провести клінічні випробування ліків на людях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

До того вчені говорили, що чоловіки, у яких велика кількість жиру відкладається в районі живота, набагато більше ризикують померти від раку простати.

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