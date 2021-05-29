В Україні з'явилася карта вакцинації від COVID-19: як дізнатися, де зробити щеплення

Українці можуть поскаржитися на порушення, пов'язані з процедурою вакцинації від коронавірусу.
З'явилася інтерактивна карта вакцинації в Україні від COVID-19, яка охоплює всю територію держави і показує людям, де знаходиться найближчий пункт, в якому можна зробити щеплення. Функціонал сервісу передбачає форму зворотного зв'язку і повідомлень про порушення прищепної процедури.
Як повідомляє Антикорупційний штаб, що запустив карту, на ній можна знайти всі географічні точки України - від маленьких сіл до великих міст, крім тимчасово окупованих Криму та окремих районів Донбасу. Безкоштовний сервіс також передбачає можливість повідомити про порушення, пов'язані з вакцинацією від коронавірусу. Карта доступна за наступним посиланням – vac.shtab.net.
читайте такожІнфекціоніст назвав причину провальної вакцинації від коронавірусу в УкраїніКрім того, карта автоматично рахує можливі витрачені дози вакцини. Наприклад, вакцина AstraZeneca містить 10 доз, їх можна використовувати протягом 6 годин. Дози, які не вдалося використати, утилізуються. Інформацію про утилізацію доз препарату можна подивитися в окремому пункті.
Вакцинація від COVID-19 в Україні
- У суботу, 29 травня, в Україні з'явився перший центр масової вакцинації від коронавірусу. Пункт розпочав роботу на базі Міжнародного виставкового центру.
- Зробити щеплення вакциною CoronaVac можуть люди, які записалися на процедуру через додаток Дія. Люди похилого віку можуть приходити на вакцинацію без попереднього запису.
- Очікується, що найближчим часом центри вакцинації населення від COVID-19 відкриються у Львові (на стадіоні Арена-Львів) і у Одесі на стадіоні Одеської юридичної академії.