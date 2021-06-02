В Україну завезли курятину з сальмонелою: у якої компанії небезпечно купувати / 1zoom.ru

У польській курятині, яку завезли в Україну, виявили Salmonella Enteritidis.

Як попереджає головне управління Держпродспоживслужби в Києві, поставками займалася ТОВ Фішзахід (займається продажем продуктів харчування, знаходиться у Львові). Йдеться про м'ясо механічної обвалки.

"Інформуємо про виявлення Salmonella Enteritidis в курятині, яка експортувалася з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. zoo, Glowno). Курятина була перетворена на м'ясо механічної обвалки і направлена в Україну (одержувач ТОВ Фішзахід, вул. Городецька, 355 м, м. Львів, 79040)", – йдеться в повідомленні відомства на Facebook.

Salmonella Enteritidis може провокувати гастроентерит (запалення тонкої і товстої кишок, слизової оболонки шлунка). Захворювання може як протікати без особливих ускладнень, не вимагаючи лікування, так і у важкій формі. Важка форма найчастіше зустрічається у дітей, літніх людей і людей із ослабленим імунітетом.

Ціни в Україні: Новини

Ціни на продукти різко злетять. Експерт назвав продукти, які подорожчають в Україні ближчим часом.

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