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В Японії знайшли новий небезпечний побічний ефект від вакцини Pfizer

14 червня 2021, 08:42

Як повідомляють фахівці з японського МОЗ, небезпечні симптоми з'явилися у деяких чоловіків відразу після того, як вони отримали другу дозу вакцини.

Вакцина Pfizer
Вакцина Pfizer / Reuters

В Японії заявили, що у семи осіб в країні виникло запалення серцевого м'яза після того, як вони отримали вакцину Pfizer від коронавірусу COVID-19. Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я Японії, повідомляє портал NHK.

Офіційні представники відомства повідомили, що станом на 30 травня близько 9,76 мільйона чоловік в Японії були щеплені вакциною Pfizer.

В результаті у семи осіб у віці від 20 до 69 років розвинувся міокардит або перикардит. При цьому шестеро людей з постраждалих є чоловіками. Симптоми з'явилися у них після отримання другої дози вакцини.

Міністерство охорони Здоров'я Японії заявило, що серйозних побоювань з приводу безпеки, які могли б вплинути на програму вакцинації, не підтверджено. Офіційні представники повідомили, що вони продовжать збір даних як всередині країни, так і за кордоном з приводу безпеки цієї вакцини.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу, яка накрила світ більш ніж рік тому, за цей час не тільки не завершилася, а й прискорилася.

26 квітня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що в другій половині квітня зафіксували таку динаміку зараження коронавірусом, як в перші 5 місяців пандемії COVID-19.

До того ВООЗ на три місяці продовжила режим надзвичайної ситуації в глобальній охороні здоров'я через пандемії COVID-19.

серцево-судинні захворювання новини Японії вакцина Pfizer
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