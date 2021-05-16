Лікар назвав головну помилку при вимірюванні тиску

Чому не можна часто міряти тиск / pixabay

Лікар Олександр Мясников застеріг від занадто частого вимірювання артеріального тиску.

За його словами, не потрібно протягом дня постійно вимірювати тиск.

"Перестаньте займатися дурницями. Досить міряти тиск собі і чоловікові три або чотири рази на день. Навіщо воно вам? Те, що у вас разові підйоми тиску, вони ні про що не говорять. Якщо стійкий тиск 150 - це, звичайно, гіпертонія, що вимагає лікування", - пояснив Мясников.

При разових скачках тиску медик порадив використовувати холтерівське моніторування (реєстрацію артеріального тиску в умовах повсякденного життя), щоб дізнатися усереднений тиск.

"Робіть це не частіше, ніж раз на три місяці", - уточнив лікар, передають РІА Новини.

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Мясников додав, що тиск вночі має бути менше, ніж вдень. Він порекомендував приймати таблетки від гіпертонії перед сном.

Крім того, фахівці з медичної спільноти Action on Salt рекомендують людям з високим артеріальним тиском відмовитися від вживання в'яленого м'яса.

На їхню думку, високий вміст солі в багатьох м'ясних продуктах, а особливо натрію, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

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