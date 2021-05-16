Лікар назвав головну помилку при вимірюванні тиску

Фахівець пояснив, чому тиск вночі має бути менше, ніж вдень і як правильно вимірювати тиск.
Лікар Олександр Мясников застеріг від занадто частого вимірювання артеріального тиску.
За його словами, не потрібно протягом дня постійно вимірювати тиск.
"Перестаньте займатися дурницями. Досить міряти тиск собі і чоловікові три або чотири рази на день. Навіщо воно вам? Те, що у вас разові підйоми тиску, вони ні про що не говорять. Якщо стійкий тиск 150 - це, звичайно, гіпертонія, що вимагає лікування", - пояснив Мясников.
При разових скачках тиску медик порадив використовувати холтерівське моніторування (реєстрацію артеріального тиску в умовах повсякденного життя), щоб дізнатися усереднений тиск.
"Робіть це не частіше, ніж раз на три місяці", - уточнив лікар, передають РІА Новини.
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Мясников додав, що тиск вночі має бути менше, ніж вдень. Він порекомендував приймати таблетки від гіпертонії перед сном.
Крім того, фахівці з медичної спільноти Action on Salt рекомендують людям з високим артеріальним тиском відмовитися від вживання в'яленого м'яса.
На їхню думку, високий вміст солі в багатьох м'ясних продуктах, а особливо натрію, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.
Високий тиск - про що раніше повідомляв Главред:
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