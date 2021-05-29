Лікар назвав тривожні симптоми-ознаки раку на ранній стадії

Ранні симптоми онкології назвав фахівець / Євроонко

Для того, щоб впоратися з онкологічним захворюванням, дуже важливо виявити проблему на ранній стадії. Онколог Ігор Хатьков назвав тривожні сигнали, які вимагають якнайшвидшого звернення до лікаря, пише агентство РИА Новости.

Так, якщо ви почали стрімко худнути без причини, ви помітили ущільнення або зміну родимок, у вас з'явилася слабкість – це привід відвідати фахівця.

"Якщо є якісь загальні симптоми захворювання - невмотивоване схуднення – слабкість, домішка слизу або крові в калі або в виділеннях з соску у жінок, наявність ущільнень, зміна давно існуючих родимих плям", - сказав лікар.

Медик ще раз підкреслив, що при появі будь-якого дискомфорту або того, чого ви раніше не помічали, слід звертатися до лікаря.

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