Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

Спеціаліст перерахувала види злоякісних захворювань, ймовірність яких у курців зростає відразу дуже істотно.
Лікар-ендокринолог Зухра Павлова розповіла про дві звичкі, які сильніше за інших впливають на наше здоров'я і чому.
За її словами, перша звичка - це куріння. Говорячи про те, чому пристрасть до тютюну є однією з двох найбільш впливових звичок, Павлова вказала на її тісний зв'язок з розвитком онкозахворювань.
"У плані ризику деяких видів раку куріння підвищує його на 50, 70 і 80 відсотків", - зазначила фахівець.
Лікар перерахувала види злоякісних захворювань, ймовірність яких у курців зростає відразу дуже істотно:
- рак легенів,
- рак гортані,
- рак стравоходу,
- рак ротової порожнини,
- рак сечового міхура,
- рак товстого кишечника.
Крім того, дана звичка асоціюється з схильністю хвороб серцево-судинної сфери, які є головною причиною смертності сьогодні.
Звичка друга - це пиття води. Ендокринолог констатує, що головною корисною звичкою є вживання після сну натщесерце склянки теплої води не нижче 40 градусів.
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Павлова пояснила, що в цьому випадку нормалізується вироблення і циркуляція жовчі, яка бореться з хвороботворними організмами.
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