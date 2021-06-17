УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

17 червня 2021, 23:59
Прослухати новину
Зупинити

Спеціаліст перерахувала види злоякісних захворювань, ймовірність яких у курців зростає відразу дуже істотно.

false
Які звички розвивають рак / pixabay

Лікар-ендокринолог Зухра Павлова розповіла про дві звичкі, які сильніше за інших впливають на наше здоров'я і чому.

За її словами, перша звичка - це куріння. Говорячи про те, чому пристрасть до тютюну є однією з двох найбільш впливових звичок, Павлова вказала на її тісний зв'язок з розвитком онкозахворювань.

"У плані ризику деяких видів раку куріння підвищує його на 50, 70 і 80 відсотків", - зазначила фахівець.

Лікар перерахувала види злоякісних захворювань, ймовірність яких у курців зростає відразу дуже істотно:

  • рак легенів,
  • рак гортані,
  • рак стравоходу,
  • рак ротової порожнини,
  • рак сечового міхура,
  • рак товстого кишечника.

Крім того, дана звичка асоціюється з схильністю хвороб серцево-судинної сфери, які є головною причиною смертності сьогодні.

Звичка друга - це пиття води. Ендокринолог констатує, що головною корисною звичкою є вживання після сну натщесерце склянки теплої води не нижче 40 градусів.

читайте такожНазвано 5 повсякденних звичок, які скорочують життя в середньому на 10 років

Павлова пояснила, що в цьому випадку нормалізується вироблення і циркуляція жовчі, яка бореться з хвороботворними організмами.

Здоров'я-про що раніше повідомляв головред:

Вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.

Експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.

Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи​, перед сном категорично не варто читати новини.

здоров'я звички
Зараз ви переглядаєте новину «Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як пережити магнітні бурі: лікар дала дієві порадиЯк пережити магнітні бурі: лікар дала дієві поради Лікарі розповіли, який чай не можна пити на голодний шлунокЛікарі розповіли, який чай не можна пити на голодний шлунок Лимонна вода для організму і тіла: названо сім перевагЛимонна вода для організму і тіла: названо сім переваг У моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатисяУ моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатися Україну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погодаУкраїну атакує небезпечна спека і серйозна аномальна погода

Останні новини

13:06

Гороскоп на завтра 19 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: три успіхи та робочий провал

12:46

Відкрив "полювання" на маленьких хлопчиків: на Одещині спіймали педофіла з 50-річним стажем Відео

12:38

"Путін х*йло" на Євро-2020: у Росії "наїхали" на українських фанів та пригрозили покаранням Відео

12:14

Тарифи на електроенергію для населення знову піднімають: хто заплатить більше Відео

12:04

"Можна розсікати по околицях на човні": у Криму глобальний потоп Відео

Реклама
12:02

У моду на літо 2021 повернулися приголомшливі сонцезахисні окуляри в стилі 70-х Відео

11:44

Україна проводжає в останню путь Григорія Чапкіса: труну привезли на церемонію прощання Фото

11:20

-10 кг до кінця літа: Наталія Могилевська розповіла, як хоче змінитися

11:16

Душевні привітання з Днем медика 2021 і прикольні картинки Відео

11:07

Андрій Ярмоленко потролив Роналду і підірвав Мережу Відео

11:03

Коли День медика 2021: якого числа, традиції та привітання Фото Відео

10:57

Укравтодор на Лондонській фондовій біржі залучив $700 млн: куди підуть гроші

10:47

Порошенко подав до суду на Гордона Відео

10:40

Нова смерть у поїзді: через смерть пасажирки затримали всі рейси з Дніпра Відео

10:15

Нафтогаз ще вище задер ціни на газ для населення Відео

10:10

Очільник МЗС Франції поки не бачить Україну в НАТО

10:07

"Закрийте рот": Верещук і Омелян посварилися в прямому ефірі телеканалу Відео

09:21

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" небезпечний штам Відео

08:47

Вибух на газопроводі та сильна пожежа: у центрі Луганська сталася НП Відео

08:20

Коронавірус в Україні 18 червня: виявлено менше тисячі нових хворих Відео

Реклама
07:57

Боротьба з інакомисленням по-китайськи: які нові обмеження Кремль придумав росіянам Погляд

07:54

Ілларіонов розкрив, як Байден підвищив градус ризику для України після зустрічі з Путіним Відео

07:28

Гороскоп на 18 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: таємна підстава та круті зміни Відео

07:21

Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм Ілларіоновим

07:17

"Взяти" Горлівку і Донецьк: в РНБО оцінили шанси ЗСУ звільнити окуповані території Відео

07:10

Квапливість і роздратування: експерт прокоментував поведінку Путіна і Байдена на зустрічі в Женеві

06:44

Масове отруєння у Харкові: 34 людини потрапили до лікарні після відвідин ресторану

06:30

Як працюють Укрпошта та Нова Пошта на Трійцю та День Конституції 2021 Відео

06:08

Останній шанс для хулігана: Байден дав Путіну випробувальний термін Погляд

05:40

Військова операція Росії в Україні: експерт розкрив план катастрофи для Путіна

05:27

Анонсовано смартфон з найбільшою у світі камерою Фото

05:10

"Кулак буде пізніше": дипломат розкрив сценарій Байдена проти Путіна

04:55

Чи можна необмежено продовжувати життя людини - відповідь вчених

04:37

Продюсер пояснив, чому Україна програє музичну війну Росії

03:50

Оприлюднено системні вимоги та пачка красивих скриншотів Forza Horizon 5 Фото

03:02

Лікарі розповіли, чи допоможе секс впоратися з алергією Відео

02:16

Нові баталії через "мовне питання": експерт пояснив, при чому тут бізнес Відео

01:28

Як передати показання лічильників води, якщо трапився збій на сайті Київводоканалу Відео

00:53

ВООЗ попереджає: людству загрожує новий небезпечний штам коронавірусу

17 червня, четвер
23:59

Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

Реклама
23:31

Чому я сильно пітнію: про що намагається сказати ваше тіло Відео

23:20

У США після зустрічі Байдена і Путіна заговорили про санкції проти РФ Відео

22:56

Шашлик із сьомги та манна каша: чим годують нардепів і яка вартість страв Відео

22:39

Помер від болю: під Рівним у вантажівки відлетіло колесо і відірвало пішоходу руку Відео

22:39

Гаряча ванна допомагає худнути: скільки потрібно залишатися в ній Відео

22:21

Україну накриє пекельна спека з "сюрпризом" Відео

22:19

У Києві спалахнув покинутий Льодовий стадіон

22:15

Симптоми серцевого нападу на руках: на що терміново звернути увагу Відео

21:40

В Одеській області морем пронісся гігантський смерч Відео

21:29

Вчені назвали косметику, яка викликає рак та інші небезпечні захворювання Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти