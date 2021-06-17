Лікар назвала дві звички, які сильніше за інших впливають на здоров'я

Які звички розвивають рак / pixabay

Лікар-ендокринолог Зухра Павлова розповіла про дві звичкі, які сильніше за інших впливають на наше здоров'я і чому.

За її словами, перша звичка - це куріння. Говорячи про те, чому пристрасть до тютюну є однією з двох найбільш впливових звичок, Павлова вказала на її тісний зв'язок з розвитком онкозахворювань.

"У плані ризику деяких видів раку куріння підвищує його на 50, 70 і 80 відсотків", - зазначила фахівець.

Лікар перерахувала види злоякісних захворювань, ймовірність яких у курців зростає відразу дуже істотно:

рак легенів,

рак гортані,

рак стравоходу,

рак ротової порожнини,

рак сечового міхура,

рак товстого кишечника.

Крім того, дана звичка асоціюється з схильністю хвороб серцево-судинної сфери, які є головною причиною смертності сьогодні.

Звичка друга - це пиття води. Ендокринолог констатує, що головною корисною звичкою є вживання після сну натщесерце склянки теплої води не нижче 40 градусів.

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Павлова пояснила, що в цьому випадку нормалізується вироблення і циркуляція жовчі, яка бореться з хвороботворними організмами.

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