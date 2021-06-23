Лікар назвала підступну небезпеку малини

Кому не можна їсти малину / pixabay

На українських ринках з'явилися перші партії малини з південних областей України.

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла, кому протипоказана малина, і чи варто їсти ягоду тим, хто худне.

"Дорослій людині можна з'їдати без шкоди для здоров'я до 400 грамів ягоди в день. Однак краще відмовитися від малини в разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту - гастриту і виразки - або проблем з нирками: ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінною", — сказала Ольга Корабльова.

За словами лікаря, малина - сильний алерген: її не рекомендують вживати у великих кількостях тим, у кого присутня алергія на іншу ягоду, наприклад, полуницю.

Крім того, за словами дієтолога, малина підвищує апетит.

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"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть ягоду з раціону, або вживайте малину з йогуртом або м'яким сиром", — порадила дієтолог.

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