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Лікар назвала підступну небезпеку малини

23 червня 2021, 19:52
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Малину не бажано вживати у великих кількостях тим, у кого присутня алергія на іншу ягоду.

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Кому не можна їсти малину / pixabay

На українських ринках з'явилися перші партії малини з південних областей України.

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла, кому протипоказана малина, і чи варто їсти ягоду тим, хто худне.

"Дорослій людині можна з'їдати без шкоди для здоров'я до 400 грамів ягоди в день. Однак краще відмовитися від малини в разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту - гастриту і виразки - або проблем з нирками: ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінною", — сказала Ольга Корабльова.

За словами лікаря, малина - сильний алерген: її не рекомендують вживати у великих кількостях тим, у кого присутня алергія на іншу ягоду, наприклад, полуницю.

Крім того, за словами дієтолога, малина підвищує апетит.

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"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть ягоду з раціону, або вживайте малину з йогуртом або м'яким сиром", — порадила дієтолог.

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Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.

малина
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