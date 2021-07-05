Лікар назвала несподівану небезпеку черешні

Кому не можна їсти черешню / pixabay

Черешня - одна з найкорисніших ягід. Вона вважається відмінним джерелом енергії, нормалізує сон, підвищує гостроту зору, покращує травлення і роботу мозку, допомагає впоратися з м'язовими судомами і болем.

"Будь-які темно-забарвлені ягоди містять корисні фітонутрієнти, поліфеноли, які при помірному вживанні будуть захищати організм від руйнівної дії вільних радикалів, а значить і від старіння", — говорить дієтолог Ірина Мальцева.

Крім того, в складі черешні міститься і багато антоціанів, які є потужними антиоксидантами.

Незважаючи на це, черешня попереджає виникнення цукрового діабету і допомагає знизити його прояви у хворих. Вживання цієї ягоди рекомендовано і людям з серцево-судинними захворюваннями.

Жовті та білі сорти черешні особливо корисні при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, проблеми зі щитовидною залозою і при дисбактеріозі. При кашлі відмінно допомагають настоянки сушених плодів черешні.

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Але, занадто велика кількість з'їденої черешні нерідко викликає розлад травлення і алергію. Рекомендована норма черешні для дорослої людини - до 300 грамів в день.

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Не варто захоплюватися черешнею при схильності до метеоризму або гастриті з підвищеною кислотністю. Також не рекомендується їсти ягоди відразу після основного прийому їжі - це загрожує появою газоутворення і розлади шлунка.

Нагадаємо, раніше на ринках українського курортного міста Одеса почали з'являтися перші черешні. Ягоди продають за величезною ціною - близько 500 гривень за кілограм.

На новому ринку вартість черешні 500 гривень, а спробувати одну ягоду можна, заплативши 7 грн.

За словами продавців, на інших ринках Одеси ціна черешні приблизно така ж.