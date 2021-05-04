Лікар назвала найнебезпечніший горіх для організму

Дієтолога розповіла, скільки можна з'їдати в день горіхів без шкоди для здоров'я і назвала найнебезпечніший горіх.
Лікар-дієтолог Марія Шубіна розповіла, які горіхи небезпечні для організму і назвала причину. За словами фахівця, арахіс, мигдаль і макадамія є найнебезпечнішими горіхами.
Як пояснила дієтолог, арахіс, який з точки зору ботаніки є не горіхом, а бобовою травою, часто заражений пліснявими грибами і тому містить афлатоксин.
"Якщо говорити про небезпеку горіхів, то на перше місце я б поставила арахіс, або земляний горіх, як його ще називають, так як нерідко він містить афлатоксин, це токсин, що виробляється пліснявими грибами, якими часто заражений арахіс. Він небезпечний тим, що є канцерогеном, він може викликати затримку розвитку у людей і може знижувати захисні сили організму, тим самим роблячи його більш чутливим до інфекції", — відзначає Шубіна.
Крім того, мигдаль може становити небезпеку, тому що є одним "з найчастіших алергенів серед горіхів, а макадамія — тому що це самий жирний і самий калорійний з усіх видів горіхів".
Шубіна також назвала найкорисніші, на її думку, горіхи: це волоські горіхи, кешью і фундук.
"У топ-3 корисних горіхів у мене б увійшли волоські горіхи, це чемпіони за вмістом омега-3 серед горіхів. Друге місце дістанеться кешью за найнижчу калорійність і за найвищий вміст білка. Третє місце - фундук, він рекордсмен за вмістом магнію-природного антистресового фактора", - заявила дієтолог.
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При цьому вона підкреслила, що всі горіхи по-своєму гарні і корисні, проте не можна перевищувати щодня допустиму норму в 20-40 грамів горіхів.
Як запевнила фахівець, така кількість з'їдених горіхів в день не викличе ні проблем зі здоров'ям, ні проблем з фігурою.
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