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Лікар назвала смертельну небезпеку насіння

26 квітня 2021, 23:59
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Насіння є дуже калорійним продуктом і може привести до загострення захворювань шлунка.

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Кому не можна їсти насіння / pixabay

Лікар-ендокринолог Тетяна Бочарова розповіла, чим загрожує часте вживання насіння, і назвала смертельну небезпеку смаженого насіння.

За словами фахівця, насіння соняшнику стають джерелом канцерогенів, тобто речовин, здатних при впливі на організм викликати розвиток злоякісних і доброякісних новоутворень, тому краще вживати цей продукт сирим.

Як каже лікар, насіння дуже калорійні, а вживати їх в смаженому вигляді вкрай не рекомендується.

"Сто грамів - це 550 калорій, що рівноцінно плитці шоколаду. Проблема в тому, що як повноцінна їжа вони не сприймаються, і сприяють набору зайвої ваги", - пояснила Бочарова, пишуть РІА Новини.

Вона розвіяла міф про те, що від вживання насіння виникає апендицит.

Але, за словами медика у людини з виразкою і гастритом регулярне поїдання цього продукту може спровокувати загострення захворювання.

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Лікар рекомендувала їсти насіння соняшнику сирими і в невеликій кількості (30 грамів на день). У насінні присутнє багато клітковини і вітамінів групи B, А і Е, а також магнію, який потрібен для функціонування серця і нервової системи, нагадала фахівець.

Як раніше повідомляв Главред:

здоров'я насіння
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