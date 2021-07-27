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Лікар пояснив, чи є повністю нешкідливе для тіла знеболювальне

27 липня 2021, 02:14

За словами медика, окрема частина знеболювальних становить небезпеку для пацієнтів у віці старше 60 років - оскільки, здебільшого, сприяють кровотечі.

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Лікар пояснив, чи є повністю нешкідливе для тіла знеболююче / ua.depositphotos.com

Парацетамол лідирує в рейтингу найбезпечніших препаратів для боротьби організму з болем. Про це розповівши відомий лікар і телеведучий Олександр Мясников.

За його словами, люди в якості знеболювальних в основному приймають нестероїдні протизапальні засоби, до яких відносяться аспірин, анальгін, ібупрофен і деякі інші. Однак для більшості вони протипоказані.

"Всі препарати, які ми приймаємо як знеболювальні, від головного болю, від артритів, артрозів, болю в спині, болю в плечі вони викликають гіпертонію, інфаркти, інсульти, іноді просто погіршують перебіг серцево-судинних захворювань", — пояснив фахівець.

Він зазначив, що особливу небезпеку вони можуть представляти для пацієнтів у віці старше 60 років, так як сприяють кровотечі.

Тому при виникненні болю медик рекомендував пити парацетамол, який, хоч і відноситься до нестероїдних препаратів, не викликає побічної реакції для серця і шлунково-кишкового тракту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

Деякі види головного болю свідчать про небезпечні порушення в організмі. Лікар-невролог Олександр Євдокимов пояснив, коли потрібно терміново дзвонити в "швидку".

Лікарі розповіли, як позбутися від мігрені на тлі стресу.

здоров'я препарати
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