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Лікар пояснив, яка вакцина ефективніша від COVID-штаму Дельта

20 серпня 2021, 04:47

Дельта-штам неприємно здивував тим, що знизив епідеміологічну ефективність вакцин.

вакцинація
Лікар назвав найкращу вакцину від Дельта-штаму коронавірусу / Reuters

У світі використовують 17 вакцин від коронавірусу. Вони захищають пацієнтів від важкої форми хвороби, госпіталізації та смерті. Але штам коронавірусу Дельта приніс неприємний сюрприз у вигляді зниження епідеміологічної ефективності вакцин, заявив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко.

За його словами, вакциновані пацієнти можуть хворіти на коронавірусну хворобу, викликану штамом Дельта, передає Obozrevatel.

"Якщо вакциновані хворіють навіть у легкій формі, вони беруть участь в епідеміологічному процесі, в поширенні інфекції. Вони можуть заражати інших громадян. Тому навіть щепленим потрібно додатково дотримуватися протиепідемічних заходів - використовувати маски, дотримуватися соціальної дистанції, уникати місць скупчення людей", - сказав епідеміолог.

читайте такожВосени і взимку на Україну чекають Дельта-локдауни - епідеміологКравченко також порадив, якою вакциною краще робити щеплення від коронавірусу.

"Чим робити щеплення? Доступними вакцинами. У моїй родині прищеплювалися всіма доступними в Україні вакцинами, але поради давав я, оскільки є медичним працівником. Всім громадянам я рекомендую звернутися до свого сімейного лікаря та визначитися з ним, яка вакцина більш показана", - сказав епідеміолог.

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Вакцинація від коронавірусу - про що раніше писав Главред:

Останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna. Вони - кращої якості, заявив голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Український уряд зареєстрував вакцину від COVID-19 виробника Johnson & Johnson.

У МОЗ агітують українців активніше робити щеплення від коронавірусу - цього разу глава відомства Віктор Ляшко пообіцяв роздавати безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що привілеї для щеплених українців запроваджуватимуть лише тоді, коли в країні вакцинують 50% населення.

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