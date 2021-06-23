Лікар пояснив, чому перехворіли на коронавірус відчувають запах гнилі

Люди з коронавірусом можуть відчувати неприємні запахи через запалення гайморових пазух - лікар / Daniel Foster / flickr.com/

Люди, які перенесли коронавірусну інфекцію COVID-19, можуть відчувати запах гнилі. Причиною тому може бути риніт, що провокує запалення гайморових пазух. Такий симптом з часом зникає, проте в подібному випадку слід звертатися до лікаря. Про це заявив доктор-отоларинголог, лікар вищої категорії Володимир Зайцев.

У коментарі Ura.ru він розповів про те, що коронавірус може спровокувати риніт, внаслідок чого виникає запалення гайморових пазух. За подібної ситуації відбувається набряк не тільки пазух носа, але і у соустьї. Отвір в результаті відкривається, а небажаний запах стає все сильніше через посилення запалення пазухи.

"Коли там з'являється запалення, то набрякає слизова не тільки пазух носа, але і у соустьї. Отвір розкривається, і цей сморід посилюється, тому що пазуха запалюється все сильніше з кожним днем", - сказав доктор.читайте такожУкраїні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" новий небезпечний штам

Також він підкреслив, що в процесі одужання відчуття небажаного запаху з часом зникають. Однак якщо у людини з'являються такі симптоми, то їй слід звернутися за консультацією до лікаря.

Коронавірус в Україні

Головний лікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко раніше заявляв, що наразі все рідше зустрічаються симптоми COVID-19 у вигляді втрати нюху і смаку. Коронавірус викликає високу температуру і загальну слабкість. Серед симптомів можуть бути задишка, кашель, нудота, блювота або діарея.

Доктор медичних наук, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомолець Сергій Дубров попереджав про те, що нового небезпечного індійського штаму Дельта в Україні наразі виявлено не було. За його словами, при зараженні такою варіацією коронавірусу можуть бути кишкові розлади, а також риніт і слабкість без температури.