УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Лікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусу

21 червня 2021, 19:25
Прослухати новину
Зупинити

Дубров розповів про небезпечний штам коронавірусу, який називають Дельта.

коронавірус
Новий і небезпечний штам коронавірусу / Фото Reuters

Провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу Дельта, який, за заявою ВООЗ, стає домінуючим у світі.

"Було прийнято рішення називати штами не по країнах, а буквами алфавіту, і "Дельта" — це індійський штам. В Україні поки його офіційно зафіксовано не було. Він дуже небезпечний через високу контагіозності і клінічних проявів — крім класичних, це і кишкові розлади, і найнебезпечніше перебіг хвороби, яке не супроводжується температурою, а проявляється ринітом і слабкістю без температури. Цей перебіг дуже небезпечний, тому що люди з помірними проявами не дотримуються протиепідемічних заходів, не ізолюються і є джерелом для інфікування інших людей", - сказав експерт, передає Україна 24.

Також Дубров розповів, що в Україні зараз немає дефіциту з вакцинами, і є 5 млн доз і доставляються нові партії. Тому зараз можна вакцинуватися всім бажаючим.

"Це класичний перебіг захворювання. У нас нещодавно була хвиля підйому, а зараз захворюваність пішла на спад. Якщо говорити про низьку кількість людей, яких вакцинували 20 червня, тут є об'єктивні причини. Більшість центрів перенесли вакцинацію на 17-18 червня і на Трійцю не працювали. Тому і кількість менше. А в середу, четвер і п'ятницю були рекорди - по кілька десятків тисяч щеплень в день. Я впевнений, що з початком робочого тижня кількість вакцинованих збільшиться. Ми бачимо активність по запису в чергу на вакцинацію, і зниження в святковий день я не вважаю проблемою", - додав медик.

читайте такожУкраїні загрожує нова хвиля COVID-19: лікарі розповіли, звідки і коли "завезуть" новий небезпечний штам

Коронавірус в Україні та світі - про що раніше повідомляв Главред:

Штам Covid-19 Дельта, вперше виявлений в Індії, зафіксували в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

коронавірус штами коронавірусу Сергій Дубров
Зараз ви переглядаєте новину «Лікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусу». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Лікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати кавуЛікарі назвали продукт, з яким небезпечно поєднувати каву Чорна цвіль увірвалася ще до однієї країни: грибок-убивця атакував жінку, яка хворіла на COVID-19Чорна цвіль увірвалася ще до однієї країни: грибок-убивця атакував жінку, яка хворіла на COVID-19 Україна була за крок від ПДЧ до НАТО: дипломат розповів, як в ЄС побачили у Києві загрозу ЗаходуУкраїна була за крок від ПДЧ до НАТО: дипломат розповів, як в ЄС побачили у Києві загрозу Заходу Вірмени втомилися бути "маленьким, але гордим народом"Вірмени втомилися бути "маленьким, але гордим народом" Напад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани ПутінаНапад Росії через вступ України до НАТО: політик розкрив плани Путіна

Останні новини

23:03

"Буде дуже хороший результат": у Зеленського оголосили про документ щодо повернення Криму

22:56

Сіре небо та тяжко дихати: до Житомира дісталася підступна пилова буря

22:17

Окупанти Криму оцінили колосальні збитки від повені Відео

22:16

"Ситуація загрозлива": у Раді анонсували засідання РНБО щодо карантину в Україні Відео

21:33

У Польщі вибухнули сміливим звинуваченням на адресу Путіна Відео

Реклама
21:03

Угода Байдена і Путіна щодо Україні: експерт розкрив головну інтригу діалогу США і Росії про Донбас Відео

20:49

Новий агресивний штам коронавірусу: хто ризикує захворіти та чи врятує щеплення

20:21

Вчені змогли побороти коронавірус за допомогою "нанопастокк" Відео

20:21

Лікарка пояснила, як правильно і з користю їсти м'ясо

19:58

Пекло +40 неминуче: синоптик назвав терміни аномалії, що насувається на Україну Відео

19:42

Зеленський поїде до Німеччини на перемовини з Меркель щодо Донбасу: на Банковій назвали дату Відео

19:40

Пилова буря в Києві: з'ясувалися причини та чи є загроза для життя Відео

19:20

Кому на Заході заважає українська корупція Погляд

19:05

Поховали у день народження доньки: з'явилися деталі моторошного вбивства медсестри на Тернопільщині

18:59

З'ясувалося, чи можуть в Україні визначати новий небезпечний штам COVID Відео

18:46

НП у Одеській області: у селі Лебедівка зійшов зсув, розпочато операцію з пошуку людей Відео

18:27

Експерт повідав, з якими продуктами поєднується сир, а з якими його краще не їсти

18:01

Вирізано серце і легені: спливли моторошні деталі замаскованого під пожежу вбивства на Київщині Відео

17:59

Літній дощ прийшов раптово: в салоні поїзда Львів-Маріуполь випали опади Відео

17:49

Данілов навів унікальний доказ, що Чорне море не повинно бути "російським озером" Відео

Реклама
17:21

У Кабміні попередили про стрибок тарифів: українці заплатять більше за опалення і гарячу воду Відео

17:15

Порушення владою зобов'язань перед інвесторами завдало удару по ринку "зеленої" енергетики - ЗМІ

17:15

Мер Федорук переміг: Верховний суд повернув Бучі під Києвом 890 га

17:04

Порошенко відпочиває у лакшері готелі під час скандалу через його оборудки з Медведчуком - експерт

16:58

Вражає мозок: вчені пояснили небезпеку втрати нюху і смаку при COVID-19 Відео

16:54

"Велике будівництво": на об’їзній Прилук реконструюють шляхопровід через залізницю

16:31

Ківа розповів, яким чином збирається саджати на д*пу Вірастюка Відео

16:23

Поглумився просто біля будинку: на Хмельниччині педофіл зґвалтував школярку Відео

16:05

Чому не можна роздавати свій одяг та взуття направо та наліво задарма

15:08

"Важко дихати": потужна піщана буря покрила Київ пилом Відео

15:05

В Олешківському лісі масово цвітуть загадкові кактуси Відео

14:36

Чому червоне м'ясо сильно небезпечно для організму - відповідь вчених Відео

14:26

Лучанка, яку до коми побив співмешканець на очах у семирічної доньки, померла

14:10

Тренування з віртуальним тренером: Зеленський анонсував створення в Україні спортивних локацій Відео

14:00

Новий податковий закон в Україні вдарить по всьому українському бізнесу - ЗМІ

13:59

Вивести ринок з "тіні": ЗМІ дали рецепт наповнення держбюджету без "закручування гайок"

13:38

"Ми робили дурну річ": вбивця 15-річної дівчинки в Нікополі розповів, як задушив свою подругу Відео

13:35

Гриби-вбивці: у Дніпрі маленький хлопчик помер у муках від отруєння

12:59

Зеленський пообіцяв українцям регулярні медогляди: кому і коли світять чекапи Відео

12:53

Путін пояснив, хто винен, що Росія захапала Крим Відео

Реклама
12:34

Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар показала свою красуню-доньку

12:31

"До біса НАТО" : у Данії вандали осквернили пам'ятник Шевченку Відео

12:30

Зазирнула під ліжко і побачила пітона: харків'янка знайшла змію у своїй квартирі

12:08

У Google сьогодні масштабний збій: що сталося

12:04

Луческу розкритикував збірну України за гру з Австрією на Євро-2020 Відео

11:50

"Хотів хайпанути на скандалі": історія про ганьбу TikTok-блогера Волошина отримала продовження Відео

11:48

Чекаємо спеку під 40°: синоптик дав прогноз погоди на найближчі дні в Україні Відео

11:36

"Велике будівництво": на відремонтованій ділянці Дороги єдності відбудеться пробіг ретро-автівок

11:35

Носи вуса - не бійся: у Києві викрили вусатого чоловіка, який прикидався жебрачкою Відео

10:56

Перерахунок пенсій з 1 липня: скільки грошей докинуть через стаж Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти