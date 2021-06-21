Лікар попередив українців про новий і дуже небезпечний штам коронавірусу

Новий і небезпечний штам коронавірусу / Фото Reuters

Провідний експерт МОЗ по боротьбі з коронавірусом Сергій Дубров розповів, чи варто боятися нового штаму коронавірусу Дельта, який, за заявою ВООЗ, стає домінуючим у світі.

"Було прийнято рішення називати штами не по країнах, а буквами алфавіту, і "Дельта" — це індійський штам. В Україні поки його офіційно зафіксовано не було. Він дуже небезпечний через високу контагіозності і клінічних проявів — крім класичних, це і кишкові розлади, і найнебезпечніше перебіг хвороби, яке не супроводжується температурою, а проявляється ринітом і слабкістю без температури. Цей перебіг дуже небезпечний, тому що люди з помірними проявами не дотримуються протиепідемічних заходів, не ізолюються і є джерелом для інфікування інших людей", - сказав експерт, передає Україна 24.

Також Дубров розповів, що в Україні зараз немає дефіциту з вакцинами, і є 5 млн доз і доставляються нові партії. Тому зараз можна вакцинуватися всім бажаючим.

"Це класичний перебіг захворювання. У нас нещодавно була хвиля підйому, а зараз захворюваність пішла на спад. Якщо говорити про низьку кількість людей, яких вакцинували 20 червня, тут є об'єктивні причини. Більшість центрів перенесли вакцинацію на 17-18 червня і на Трійцю не працювали. Тому і кількість менше. А в середу, четвер і п'ятницю були рекорди - по кілька десятків тисяч щеплень в день. Я впевнений, що з початком робочого тижня кількість вакцинованих збільшиться. Ми бачимо активність по запису в чергу на вакцинацію, і зниження в святковий день я не вважаю проблемою", - додав медик.

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Коронавірус в Україні та світі - про що раніше повідомляв Главред:

Штам Covid-19 Дельта, вперше виявлений в Індії, зафіксували в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим у всьому світі.

У Південній Америці знайдено новий штам коронавірусної інфекції. Його вже прозвали "Лямбда". У Всесвітній організації охорони здоров'я почалися дослідження невідомої мутації, яка, як припускають вчені, може загрожувати імунітету людини.

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.