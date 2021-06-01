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Лікар попередила про підступну небезпеку квасу

1 червня 2021, 23:38
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За словами медика, вагітним взагалі протипоказано пити квас.

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Кому категорично не можна пити квас / goodfon.ru

Лікардієтолог Ольга Корабльова назвала причину і діагноз, при яких вживання квасу не рекомендовано.

"Максимальна кількість квасу, яку можна випити в день без шкоди для здоров'я - до 0,5 літрів. У більшому обсязі напій здатний затримувати рідину, провокувати набряки, що шкідливо для володарів високого тиску", — каже медик.

За її словами, квас має підвищену кислотність. Його варто виключити при наявності:

  • каменів у жовчному міхурі або нирках,
  • захворюваннях печінки,
  • гастриті,
  • виразки.

"Якщо поставлений такий діагноз, квас може викликати загострення, печію, запалення слизової в нижніх відділах стравоходу. Крім того, слід пам'ятати, що квас результат бродіння, і тому не рекомендований при хворобах кишечника, зокрема, коліті", — зазначила дієтолог.

Алкогольним напоєм квас не є, але невеликий "градус" — до 1,2% — в ньому все ж є. Таким чином, вагітним і годуючим матерям варто взагалі відмовитися від квасу.

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здоров'я Квас
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