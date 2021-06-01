Лікар попередила про підступну небезпеку квасу

За словами медика, вагітним взагалі протипоказано пити квас.
Лікардієтолог Ольга Корабльова назвала причину і діагноз, при яких вживання квасу не рекомендовано.
"Максимальна кількість квасу, яку можна випити в день без шкоди для здоров'я - до 0,5 літрів. У більшому обсязі напій здатний затримувати рідину, провокувати набряки, що шкідливо для володарів високого тиску", — каже медик.
За її словами, квас має підвищену кислотність. Його варто виключити при наявності:
- каменів у жовчному міхурі або нирках,
- захворюваннях печінки,
- гастриті,
- виразки.
"Якщо поставлений такий діагноз, квас може викликати загострення, печію, запалення слизової в нижніх відділах стравоходу. Крім того, слід пам'ятати, що квас результат бродіння, і тому не рекомендований при хворобах кишечника, зокрема, коліті", — зазначила дієтолог.
Алкогольним напоєм квас не є, але невеликий "градус" — до 1,2% — в ньому все ж є. Таким чином, вагітним і годуючим матерям варто взагалі відмовитися від квасу.
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