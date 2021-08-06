Лікар попередила про смертельну небезпеку насіння кавуна

Чим небезпечний кавун / pixabay

Сезон кавунів вже почався, але не всі знають, як правильно його їсти.

Нутриціолог Марія Розанова попередила про небезпеку вживання кавунів разом з насінням.

За словами фахівця, небажання очищати м'якоть від кісточок може привести до розладу травлення.

"Якщо випадково проковтнути кілька насіння, то нічого страшного не станеться, але у великих кількостях вони можуть стати причиною засмічення травного тракту і розвитку деяких патологій", — говорить вона.

Крім того, за її словами, ряду категорій людей категорично заборонено ковтати насіння від кавуна.

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Перш за все це поширюється на дітей у віці до трьох років, вагітних жінок і людей з певним захворюваннями.

Вона зазначила, що для найбільш вразливої категорії людей це може закінчиться плачевно.

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"У кавунових насінні міститься амінокислота цитрулін, яка розпадається в організмі людини з вивільненням аміаку. Для здорових людей в цьому немає нічого страшного, але при наявності деяких захворювань сечовидільної системи і при розвитку цитрулінемії здоров'ю може бути завдано істотної шкоди", — пояснила Розанова.

Як повідомляв Главред, дієтолог Олена Кален розповіла, що найкращий сезон для покупки баштанних культур — це серпень. А якщо купити кавун або диню, наприклад, в липні, то можна замість користі отримати проблеми зі здоров'ям.