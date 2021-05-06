Лікар розповів, як можна уникнути старіння тіла в молодому віці

Японський медик Хіросі Хіраїдзумі закінчив своє довге дослідження - з приводу того, чи можна уникнути старіння власного тілі ще в молодому віці.
Хіросі Хіраїдзумі, професор японського медичного університету Сева, стверджує, що розкрив спосіб уникнути старіння в молодому віці. Про це повідомляє портал Nihon Keizai.
Медик заявив, що відчуття старіння говорить про відсутність необхідного фізичного навантаження. Так, він порадив приводити м'язи і тіло в тонус за допомогою регулярної розтяжки.
"М'язи стають гнучкими, в них поліпшується кровообіг, активізується метаболізм м'язів і органів, що допомагає запобігти старінню", — пояснив фахівець.
Крім того, медик підкреслив важливість заняття спортом у зв'язку з віддаленою роботою. Деякі вправи, за його словами, можна виконати на сходах ‒ наприклад, для розминки шиї і плечового суглоба будуть корисні нахили до поручнів з прямою спиною.
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