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Лікар розповів, які продукти небезпечні на пікніку

9 травня 2021, 23:55
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За словами медика, всі продукти обов'язково на природі варто зберігати в термосумці.

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Які продукти не можна брати на пікнік / pixabay

Прфйшло потепління в Україну і час пікніків. Однак не всі знають, які продукти категорично не варто нести на природу.

Як каже лікар Петро Давидов, продукти з кремом, салати, заправлені майонезом, кисломолочні продукти і вода з відкритих джерел можуть стати причиною отруєння на пікніку.

За словами лікаря, продукти на пікніку потрібно зберігати в термосумках з акумуляторами холоду незалежно від температурного режиму.

"На природу з собою не треба брати ніякі продукти з кремом, салати, заправлені майонезом. Це все до кінця дня 100% зіпсується, і причому людина це може навіть не відчути. М'ясні продукти треба купувати в сертифікованих місцях, особливо якщо це приготований шашлик або якісь інші м'ясні вироби, тому що вони несуть в собі загрозу зараження сальмонельозом", - розповів Давидов, повідомляють РІА Новини.

Він зазначив, що краще утриматися і від кисломолочних продуктів, особливо не варто вживати їх поза терміном або поза умовами зберігання, наприклад, якщо продукт знаходиться на відкритому повітрі в теплому приміщенні тривалий час.

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"Воду з відкритих джерел пити не можна, якою б вона чистою не здавалася, це завжди певна загроза для отримання дуже важкого отруєння. Вода повинна бути або бутильована, або фільтрована, але на крайній випадок кип'ячена, хоча кип'ячена вода ніяким чином не усуває загрозу отримання отруєння, впливу солей важких металів або органічної хімії, яка міститься у воді. Якщо людина відправляється в далекий похід на природу і розуміє, що бутильованої води може не бути у нього тривалий час, то можна скористатися фільтром для води", - повідомив Давидов.

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Як раніше повідомляв Главред:

здоров'я майонез салат Пікнік
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