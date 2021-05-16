Лікар розповів, коли Україна подолає епідемію коронавірусу

Сергій Дубров назвав причину, чому Україна ще не подолала коронавірус.
Провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров розповів, як Україні справитися з коронавірусом, і як довго триватиме ситуація з карантином.
"Це залежить від нас, в першу чергу, від дотримання протиепідемічних заходів і від темпів вакцинації. Дійсно зараз дуже приємно фіксувати практично вся країна зараз знаходиться в жовтій зоні. І я думаю, ніхто не буде заперечувати, що це внаслідок того карантину, які нещодавно були введені в країні. Але не можна розслаблятися ", - сказав лікар, передає Україна 24.
За словами експерта, Україна ще не подолала епідемію.
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"Ми бачимо приклад Індії з колосальним зростанням нових випадків захворювання. Тому поки, на жаль, ми не можемо сказати, що подолали COVID-19, а повинні носити маски, дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватися. Мені здається, сьогодні ні в кого не викликає сумнівів ефективність вакцинації в деяких країнах Європи, в Ізраїлі, Великобританії", — сказав Дубров.
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