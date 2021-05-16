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Лікар розповів, коли Україна подолає епідемію коронавірусу

16 травня 2021, 16:06
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Сергій Дубров назвав причину, чому Україна ще не подолала коронавірус.

коронавірус
Коли коронавірус вщухне / Фото Reuters

Провідний експерт МОЗ по боротьбі з COVID-19 Сергій Дубров розповів, як Україні справитися з коронавірусом, і як довго триватиме ситуація з карантином.

"Це залежить від нас, в першу чергу, від дотримання протиепідемічних заходів і від темпів вакцинації. Дійсно зараз дуже приємно фіксувати практично вся країна зараз знаходиться в жовтій зоні. І я думаю, ніхто не буде заперечувати, що це внаслідок того карантину, які нещодавно були введені в країні. Але не можна розслаблятися ", - сказав лікар, передає Україна 24.

За словами експерта, Україна ще не подолала епідемію.

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"Ми бачимо приклад Індії з колосальним зростанням нових випадків захворювання. Тому поки, на жаль, ми не можемо сказати, що подолали COVID-19, а повинні носити маски, дотримуватися протиепідемічних заходів і вакцинуватися. Мені здається, сьогодні ні в кого не викликає сумнівів ефективність вакцинації в деяких країнах Європи, в Ізраїлі, Великобританії", — сказав Дубров.

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Коронавірус в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

  • Лікар-епідеміолог зробив невтішний прогноз для України. За його словами, Україна потрапляє в ті країни ризику, в яких будуть можливі чергові нові піки захворюваності, тяжкого перебігу COVID-19 і смертності.
  • Восени Україну чекає новий штам коронавірусу – COVID-21. Колективний імунітет, який сформується в суспільстві до COVID-19, не діятиме проти нього.

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