Лікар розповів, чому вранці не можна пити молоко

Чому вранці на голодний шлунок не можна пити молоко та інші напої.
Лікар-дієтолог і доктор медичних наук Михайло Гінзбург розповів, які напої небезпечні для вживання на голодний шлунок.
За його словами, вранці можна пити воду, а от всі інші напої неприпустимо вживати натщесерце.
Гінзбург зазначає, що деякі напої можуть дратувати шлунок або сприяти різкому підйому рівня цукру в крові.
Так, наприклад, молоко і кисломолочні напої, стикаючись із запаленою слизовою оболонкою шлунка, можуть викликати болі.
Фахівець зазначив, що після прийому їжі цей орган краще захищений.
"За умови, якщо шлунок здоровий, можна пити зелений чай з молоком, іноді допускається кава з молоком", — додав лікар, передає Радіо Sputnik.
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Автор: Марія Тупік