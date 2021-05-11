Лікар розповів, чому вранці не можна пити молоко

Що не можна пити вранці / goodfon.ru

Лікар-дієтолог і доктор медичних наук Михайло Гінзбург розповів, які напої небезпечні для вживання на голодний шлунок.

За його словами, вранці можна пити воду, а от всі інші напої неприпустимо вживати натщесерце.

Гінзбург зазначає, що деякі напої можуть дратувати шлунок або сприяти різкому підйому рівня цукру в крові.

Так, наприклад, молоко і кисломолочні напої, стикаючись із запаленою слизовою оболонкою шлунка, можуть викликати болі.

Фахівець зазначив, що після прийому їжі цей орган краще захищений.

"За умови, якщо шлунок здоровий, можна пити зелений чай з молоком, іноді допускається кава з молоком", — додав лікар, передає Радіо Sputnik.

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