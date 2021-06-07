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Лікар розповіла, чим небезпечний бразильський горіх

7 червня 2021, 00:12
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Незважаючи на всю користь бразильського горіха, він може завдати і шкоди організму людини.

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Чим корисний бразильський горіх / pixabay

Бразильський горіх - це екзотичний плід з унікальним вітамінно-мінеральним складом.

До складу горіха входять дуже важливі і навіть рідкісні компоненти. Серед них білки, жири, клітковина, магній, цинк, мідь, фосфор, аргінін, вітамін В1.

Разом вони забезпечують антиоксидантний захист, зміцнюють імунітет, служать для профілактики респіраторних захворювань, покращують стан кісткової тканини, обмін речовин і травлення, а також благотворно впливає на шкіру.

Бразильський горіх є рекордсменом за вмістом селену, який називають мікроелементом довголіття. Він необхідний для гормонального балансу.

"При нестачі цього мікроелемента можуть виникнути депресія, підвищена нервозність, апатія. Цих проблем можна уникнути, якщо з'їдати пару бразильських горіхів в день", - розповіла дієтолог Таміла Арсеньєва.

Продукт є джерелом жирних кислот Омега 6 і 3. У поєднанні з селеном і магнієм вони ідеально підходять для людей, які ведуть активний спосіб життя: прискорюють метаболізм, підвищують витривалість і сприйнятливість до навантажень, сприяє відновленню після них, а також швидше виводять токсини з організму.

Незважаючи на всю користь бразильського горіха, він може завдати і шкоди організму людини.

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"Продукт є активним алергеном, тому людям з алергічними реакціями слід бути з ним обережними, - зазначила Таміла Арсеньєва.

Непомірне вживання горіхів може позначитися на роботі нирок, так як в ядрах міститься велика кількість білка

Також важливо стежити за тим, щоб в організм не потрапляла шкірка плоду. Вона містить токсичну речовину афлатоксин, яке може згубно позначитися на стані печінки.

Як раніше повідомляв Главред, співробітники відділення дерматології Каліфорнійського університету (США) здійснили відкриття. Згідно з їхніми висновками, горезвісна "Західна" дієта-фаст-фуд, червоне м'ясо та інші продукти, насичені жирами, в багатьох випадках призводить до шкірних захворювань.

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горіхи
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