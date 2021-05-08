Лікар розповіла, чим небезпечна вівсянка для організму

Кому не можна їсти вівсянку / pixabay

Лікар-дієтолог Роксана Есхані розповіла, кому варто утриматися від вживання вівсянки, а також які проблеми зі здоров'ям можуть виникнути.

Як каже лікар, вівсянка шкідлива для тих, у кого є проблеми зі шлунком, особливо для тих, у кого є "дратівливість" кишечника. Пов'язано це з високим вмістом клітковини в продукті. Так, в одній чашці вівсянки трохи більше 8 грамів клітковини.

"Якщо у вас чутливий шлунок, волокна в вівсянці можуть призвести до здуття живота і газоутворення", - каже дієтолог.

Замість вівсянки, зазначає дієтолог, краще вибрати зернові з меншим вмістом клітковини.

"Якщо людина уникає вівсянки через її високий вміст клітковини, виберете пшеничну крупу, білий рис, в яких менше клітковини", - радить експерт.

Якщо у вас є целіакія (непереносимість глютену), пошукайте безглютеновий овес.

"Якщо ви їсте вівсянку і додаєте підсолоджувачі - цукор, коричневий цукор, мед, сиропи, ви збільшуєте кількість загальної кількості калорій і вуглеводів. Людям з преддіабетом і діабетом, можливо, доведеться бути обережними, так як це може привести до того, що рівень цукру в крові підніметься занадто високо", зазначила експерт.

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Від готових каш в пакетиках краще взагалі відмовитися, щоб контролювати які додаються інгредієнти.

"Будьте обережні з ароматизованими пакетами вівсянки (попередньо упаковані або підсолоджені миттєві вівсянки)... Краще купити просту вівсянку і додати свої власні поживні начинки до неї, такі як свіжі фрукти, горіхи, насіння, кориця, кардамон і так далі", - розповідає дієтолог.

Як раніше повідомляв Главред: