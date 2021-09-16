Лікар розповіла, які аналізи допоможуть перевірити стан щитовидки

Які аналізи потрібно здати для щитовидки

Щитовидка знаходиться попереду шиї, важить всього лиш 20 грам і відповідає за обмін речовин у людському організмі

Це вона вирішує, чи прокинетеся ви сьогодні з набряками або із ідеальною шкірою, наберете кілька кіло за вихідні або зайвий шматок торта пролетить без наслідків, сходите ви сьогодні в туалет або через 3 дні.

Всі ми знаходимося в повному підпорядкуванні у цього примхливого малятка, розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в своєму Instagram, тому вона порадила не злити щитовидку і подбати про її благополуччя. Але для початку дізнатися, як у неї справи.

Які аналізи здати, щоб перевірити щитовидку

ТТГ (тиреотропний гормон) - гормон її головного боса-гіпофіза. Він змусить щитовидку більше працювати, якщо вона розліниться. Коли гіпофіз незадоволений, він відправляє великий загін ТТГ навести порядок. Якщо бачиш ТТГ вище 2 мкМЕ/мл, то щитовидка втомилася.

- гормон її головного боса-гіпофіза. Він змусить щитовидку більше працювати, якщо вона розліниться. Коли гіпофіз незадоволений, він відправляє великий загін ТТГ навести порядок. Якщо бачиш ТТГ вище 2 мкМЕ/мл, то щитовидка втомилася. Вільний Т3 і вільний Т4 - гормони щитовидної залози, незв'язані з білками крові і мають максимальну активність (особливо Т3). Їх зниження свідчить про виснаження ресурсу щитовидки. Цей факт доходить до гіпофіза - і той все більше незадоволений.⠀Чим менше Т3 і Т4, тим більше ТТГ.

- гормони щитовидної залози, незв'язані з білками крові і мають максимальну активність (особливо Т3). Їх зниження свідчить про виснаження ресурсу щитовидки. Цей факт доходить до гіпофіза - і той все більше незадоволений.⠀Чим менше Т3 і Т4, тим більше ТТГ. Антитіла до ТПО (тиреопероксидаза) і антитіла до ТГ (тиреоглобуліну) - кілери імунної системи, які блокують роботу щитовидної залози. Коли їх мало, то щитовидка ще якось справляється. Але коли їх натовп і вони давно атакують бідолаху, то тут вона здається і перестає виробляти Т3 і Т4, ніж дико дратує гіпофіз і той відправляє до неї ще більше ТТГ. Чим більше антитіл, тим нижче Т3 / Т4 і вище ТТГ.

Раніше Главред писав про те, що рак щитовидної залози - це рідкісний тип раку, який вражає щитовидну залозу, невелику залозу біля основи шиї. Найчастіший симптом раку щитовидної залози - стомлюваність.