Лікар розповіла, які банани найкорисніші

За словами дієтолога, як в зелених так і перезрілих бананах є неймовірна користь.
Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розвінчала популярний міф про банани і розповіла, які банани мають більшу цінність для організму.
"Нестиглі банани низькокалорійні - всього 56 кілокалорій на 100 грамів. Через невисокий глікемічний індекс - близько 40 - зелені банани можна їсти тим, хто худне, і пацієнтам з діагнозом цукровий діабет. У такій ягоді мало цукру і багато крохмалю (близько 12,5 грамів на 100 грамів), тому вона знижує апетит і довго перетравлюється", – каже Ольга Корабльова.
А ось в переспілих бананах від 90 до 100 кілокалорій на 100 грамів. У них багато катехінів - це сильні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень.
"Глікемічний індекс таких бананів - близько 70 - тому якщо у вас зайва вага, ягоду краще виключити. На відміну від зелених вони перетравлюються легко: під час довгої фізичної роботи або тренування вони будуть джерелом швидкої енергії", - говорить лікар.
читайте такожНазвана головна небезпека ранньої полуниці для організму
За її словами, один-два банани в день в будь-якому випадку корисні для організму. В одному банані близько 10% від денної норми калію і майже 30% добової потреби в фолієвої кислоти, яка необхідна для нормальної роботи серця і нервової системи.
Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:
- Вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.
- Експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.
- Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи, перед сном категорично не варто читати новини.