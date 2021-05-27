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Лікар розповіла, які банани найкорисніші

27 травня 2021, 23:43
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За словами дієтолога, як в зелених так і перезрілих бананах є неймовірна користь.

Банан
Чим корисні зелені банани / pixabay

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розвінчала популярний міф про банани і розповіла, які банани мають більшу цінність для організму.

"Нестиглі банани низькокалорійні - всього 56 кілокалорій на 100 грамів. Через невисокий глікемічний індекс - близько 40 - зелені банани можна їсти тим, хто худне, і пацієнтам з діагнозом цукровий діабет. У такій ягоді мало цукру і багато крохмалю (близько 12,5 грамів на 100 грамів), тому вона знижує апетит і довго перетравлюється", – каже Ольга Корабльова.

А ось в переспілих бананах від 90 до 100 кілокалорій на 100 грамів. У них багато катехінів - це сильні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень.

"Глікемічний індекс таких бананів - близько 70 - тому якщо у вас зайва вага, ягоду краще виключити. На відміну від зелених вони перетравлюються легко: під час довгої фізичної роботи або тренування вони будуть джерелом швидкої енергії", - говорить лікар.

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За її словами, один-два банани в день в будь-якому випадку корисні для організму. В одному банані близько 10% від денної норми калію і майже 30% добової потреби в фолієвої кислоти, яка необхідна для нормальної роботи серця і нервової системи.

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