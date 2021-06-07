Лікар розповіла, які персики ніколи не можна купувати

Які персики не можна купувати / pixabay

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла на що потрібно звертати увагу при покупці персиків в супермаркеті або на ринку.

За її словами, якщо аромат персика слабкий, то, швидше за все, фрукт буде кислим. А ось у солодких персиків запах виражений.

"Зеленуватий колір шкірки означає, що плід з дерева зірвали занадто рано: вдома у вас він не дозріє до потрібного ступеня. Хороший персик повинен бути сухим, чистим і пружним, без коричневих плям: вони говорять про те, що фрукт вже почав псуватися. М'яті, вологі або зморшкуваті персики брати не слід - вони не будуть зберігатися довго", —попередила дієтолог.

Тверді персики, швидше за все, кислі: шкірка повинна піддаватися натисненню пальця.

Також лікар не радить купувати персики, які упаковані в поліетиленові пакети - фрукти в них швидко псуються: їм потрібне повітря.

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Точно так само не потрібно брати персики, якщо їх продають в місцях, не пристосованих для торгівлі або поруч з автомобільними дорогами.

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