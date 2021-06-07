Лікар розповіла, які персики ніколи не можна купувати

Медик не радить купувати персики, які упаковані в поліетиленові пакети.
Лікар-дієтолог Ольга Корабльова розповіла на що потрібно звертати увагу при покупці персиків в супермаркеті або на ринку.
За її словами, якщо аромат персика слабкий, то, швидше за все, фрукт буде кислим. А ось у солодких персиків запах виражений.
"Зеленуватий колір шкірки означає, що плід з дерева зірвали занадто рано: вдома у вас він не дозріє до потрібного ступеня. Хороший персик повинен бути сухим, чистим і пружним, без коричневих плям: вони говорять про те, що фрукт вже почав псуватися. М'яті, вологі або зморшкуваті персики брати не слід - вони не будуть зберігатися довго", —попередила дієтолог.
Тверді персики, швидше за все, кислі: шкірка повинна піддаватися натисненню пальця.
Також лікар не радить купувати персики, які упаковані в поліетиленові пакети - фрукти в них швидко псуються: їм потрібне повітря.
читайте такожЛікарі розповіли про підступну небезпеку черешні
Точно так само не потрібно брати персики, якщо їх продають в місцях, не пристосованих для торгівлі або поруч з автомобільними дорогами.
Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:
Вчені знайшли незвичайний зв'язок між кавою, чаєм і діабетом.
Експерт розповіла, що бадьорить тіло краще кави.
Медики назвали дієві методи, дотримання яких дозволяє людині швидше заснути. Як кажуть сомнологи, перед сном категорично не варто читати новини.