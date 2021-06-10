Лікар розповіла, яке морозиво найкорисніше

Кому не можна їсти морозиво / pixabay

Влітку одне з найулюбленіших ласощів - це морозиво. Але мало хто знає, що воно не найкорисніше через високий вміст в ньому цукру і жирів.

Лікар-дієтолог і кандидат медичних наук Олена Соломатіна розповіла, як вибрати найбільш правильний варіант цього десерту.

За її словами, чим менше інгредієнтів у складі морозива, тим воно краще. Уважно ознайомившись зі складом продукту, можна підібрати найкорисніший варіант. Найкраще зупинитися на сорбеті.

"Найбільш правильне морозиво - це сорбет, тобто морозиво, яке зроблено тільки з натурального соку з м'якоттю. Бажано, щоб у ньому ще й не було цукру", - уточнила Соломатіна, передає радіо Sputnik.

Дієтолог зазначає, що здоровій людині можна з'їдати не більше однієї порції морозива в день.

"Натуральне морозиво можна собі дозволити, але треба пам'ятати, що його не треба переїдати. Морозиво - це десерт, і воно містить досить багато цукру. А в тому ж пломбірі ще й досить багато жиру. Для здорової людини ліміт становить одну порцію в день", - зазначила вона.

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Крім того, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, із зайвою вагою, цукровим діабетом або переддіабетичним станом морозиво взагалі протипоказано.

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