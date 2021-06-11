Лікар розповіла, яку черешню небезпечно купувати

Яку черешню не можна купувати / pixabay

Лікар-дієтолог Ольга Корабльова пояснила, на що потрібно звертати увагу при покупці черешні. Також вона розповіла про наслідки вживання зіпсованих ягід.

"На відміну від багатьох інших фруктів і ягід, черешню збирають тільки коли вона встигає повністю. Після того, як її зривають з дерева, процес дозрівання припиняється. Потім черешня може тільки псуватися", — каже фахівець.

За її словами, якщо плодоніжка темного кольору - продукт не надто свіжий. Ягода повинна бути пружною, без тріщин і, тим більше, слідів механічних пошкоджень: м'яка і волога черешня швидко псується.

"У коробці, з якої ви набираєте черешню, не повинно бути підгнилих ягід. Черешня з ознаками бродіння, частково зіпсувалася, здатна викликати розлад шлунково-кишкового тракту", - попереджає дієтолог.

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Також Ольга Корабльова стверджує, що щільні ягоди, без залишків вологи і зі збереженою плодоніжкою, будуть зберігатися при кімнатній температурі до двох днів, а в холодильнику до п'яти днів.

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