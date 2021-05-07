Лікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпеку

Кому не можна їсти редис / pixabay

Дієтолог Світлана Фус розповіла про небезпеку редиски, і які численні проблеми для здоров'я може нести в собі цей овоч.

Як повідомляли лікар в Instagram, редис - один з найпоширеніших овочів. У ньому міститься чимало вітамінів групи В і мінеральних речовин.

Гірчичне масло, якого також предостатньо в овочі, надає йому гіркість і гостроту, а також може пробуджувати апетит.

Щоб упевнитися в свіжості і якості продукту, необхідно потримати редис (він повинен бути твердим), на його шкірці не повинно бути нерівностей.

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Лікар рекомендує додавати редис в салат, при цьому його слід вимочувати в крижаній воді, щоб захистити себе від надлишку нітратів, які можуть міститися в парникових овочах.

Дієтолог розповіла, що людям з деякими хворобами протипоказано вживати редис.

Шкода і протипоказання редису

Редис не можна їсти людям з проблемами щитовидної залози, так як зловживання може викликати появу пухлин.

Також редис під забороною для тих, хто страждає від виразки.

У вживанні редиски варто проявляти обережність при загостреннях захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки і печінки.

Як раніше повідомляв Главред: