Лікар розповіла, кому не можна їсти редис і заявила про небезпеку

Дієтолог розповіла, що людям з деякими хворобами протипоказано вживати редис.
Дієтолог Світлана Фус розповіла про небезпеку редиски, і які численні проблеми для здоров'я може нести в собі цей овоч.
Як повідомляли лікар в Instagram, редис - один з найпоширеніших овочів. У ньому міститься чимало вітамінів групи В і мінеральних речовин.
Гірчичне масло, якого також предостатньо в овочі, надає йому гіркість і гостроту, а також може пробуджувати апетит.
Щоб упевнитися в свіжості і якості продукту, необхідно потримати редис (він повинен бути твердим), на його шкірці не повинно бути нерівностей.
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Лікар рекомендує додавати редис в салат, при цьому його слід вимочувати в крижаній воді, щоб захистити себе від надлишку нітратів, які можуть міститися в парникових овочах.
Дієтолог розповіла, що людям з деякими хворобами протипоказано вживати редис.
Шкода і протипоказання редису
- Редис не можна їсти людям з проблемами щитовидної залози, так як зловживання може викликати появу пухлин.
- Також редис під забороною для тих, хто страждає від виразки.
- У вживанні редиски варто проявляти обережність при загостреннях захворювань жовчного міхура, дванадцятипалої кишки і печінки.
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