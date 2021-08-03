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Лікар розповіла, кому не можна їсти зелені яблука

3 серпня 2021, 00:51
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За словами лікаря, кислі сорти яблук можуть нашкодити зубній емалі.

Яблуко
Кому не можна їсти зелене яблуко / pixabay

Зелені яблука дуже корисні для нашого організму, проте є певна група людей, кому їх їсти категорично не можна.

Ендокринолог і дієтолог Тетяна Бочарова розповіла, при яких захворюваннях не слід їсти зелені кислі яблука.

За словами фахівця, в першу чергу такі яблука не можна вживати людям з панкреатитом або дискінезією жовчовивідних шляхів, особливо в стадії загострення.

"При такому діагнозі краще вибирати солодкі сорти, протирати яблука або запікати. При діагнозах "гастрит" або "виразкова хвороба" не слід вживати більше одного зеленого яблука в день. Краще, якщо ви з'їсте його через годину після основного прийому їжі, а не натщесерце", - повідомила Тетяна Бочарова, передають РІА Новини.

На думку лікаря, кислі сорти яблук можуть нашкодити зубній емалі - тому, з'ївши зелене яблуко, варто прополоскати рот водою.

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"Здоровій людині краще з'їдати не більше двох зелених яблук в день: в іншому випадку кислота може дратувати слизову, а в якості побічного ефекту - посилювати апетит", - додала ендокринолог.

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Здоров'я - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше повідомлялося, що група вчених з Університету Квінсленда (Австралія) в результаті досліджень прийшла до висновку, що міцний сон захищає організм людини від зараження хвороботворними мікроорганізмами, до яких відносяться віруси і бактерії.

До того експерти назвали кілька речей, які перед сном робити не варто.

здоров'я
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