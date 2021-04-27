Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю

Кому не можна їсти цибулю / pixabay

Лікар-ендокринолог Тетяна Бочарова пояснила, скільки цибулі можна з'їдати в день, і назвала людей, яким протипоказана цибуля і її потрібно виключити з раціону.

За словами ендокринолога, калорійність ріпчастої цибулі - всього 40 калорій на 100 грамів. Овоч багатий вітамінами групи В, аскорбіновою кислотою.

"Те, що цибуля сама по собі зміцнює імунітет — міф; проте в ній багато фітонцидів — активних речовин, які заважають росту бактерій і вірусів. Овоч стимулює травлення і апетит, є легким сечогінним і позбавляє від токсинів. Лук важливий для кровотворення: наприклад, в ньому міститься кобальт, який входить у вітамін B12. В12 відповідає, зокрема, за створення еритроцитів, переробку холестерину і вітаміну D. У ріпчастій цибулі багато кремнію, потрібного для судин, кісток, здоров'я волосся", - говорить лікар, передають РІА Новини.

Однак є і протипоказання. Лук не можна їсти людям, у яких панкреатит, гастрит або виразкова хвороба.

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"Свіжу ріпчасту цибулю потрібно виключити, оскільки вона підвищує кислотність в шлунку. Варена цибуля - більш щадна, проте кількість вітамінів у ній менша", - додала експерт.

За словами лікаря, якщо у вас немає протипоказань, то в день можна з'їдати одну дрібну головку цибулі.

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